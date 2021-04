 Nederlandse sollicitant omschrijft zichzelf het vaakst als ‘teamplayer’, ‘gemotiveerd’ en ‘ambitieus’

Opvallen in sollicitatieprocedure: blijf weg bij clichés - Een originele sollicitatiebrief schrijven blijkt een hele opgave. Nederlandse sollicitanten gebruiken namelijk veelvuldig clichés in hun brieven. De woorden ‘teamplayer’, ‘gemotiveerd’ en ‘ambitieus’ gebruiken zij het vaakst om zichzelf te beschrijven. Dit en meer blijkt uit internationaal onderzoek van CVster, dat 340.118 brieven analyseerde om de grootste sollicitatieclichés bloot te leggen.



Nederlandse werkzoekenden laten in hun sollicitatiebrief graag blijken dat zij zich willen blijven ontwikkelen en toegewijd zijn aan hun werk. Woorden als ‘leergierig’, ‘enthousiast’ en ‘gepassioneerd’ staan namelijk ook in de top tien. Wie op wil vallen met zijn of haar sollicitatiebrief, kan het beste deze omschrijvingen van zichzelf vermijden.

Team(player) Gemotiveerd Ambitieus Leergierig Oplossingsgericht Enthousiast Zelfstandig Gepassioneerd Flexibel Zakelijk Ook elders in West-Europa is teamplayer het grootste cliché, maar daarnaast komen woorden als klantgericht (#2), geïnteresseerd (#3) en gepassioneerd (#4) hoog op de ranglijst uit.



Oost-Europeanen meer resultaatgericht

sollicitatiebrieven uit het oosten van Europa schetsen een ander beeld. Daar zijn sollicitanten vooral resultaatgericht en leggen zij minder nadruk op hun persoonlijke ambities. In Tsjechië zijn veelvoorkomende woorden in sollicitatiebrieven bijvoorbeeld ‘gestructureerd’ en ‘taakgericht’, terwijl men zichzelf in Polen opvallend vaak klantgericht noemt.



Opvallen in sollicitatieprocedure: blijf weg bij clichés

Om op te vallen met een sollicitatiebrief, is het verstandig om weg te blijven bij clichés. Dit advies geeft Menno Olsthoorn, oprichter van CVster: "Die clichés gebruiken immers veel andere sollicitanten ook. Bent u toch een echte teamplayer? Beschrijf dan een ervaring waaruit dat blijkt. Of doe eens elders inspiratie op voor uw sollicitatiebrief. Kijk niet welke woorden er in een vacaturetekst worden gebruikt, maar ga bijvoorbeeld in gesprek met een vriend of familielid om te ontdekken wat u typeert."