 Worldcom Confidence Index: focus op medewerkers, economie en aarde

Waar praten zakelijke leiders wereldwijd over? - Wereldwijd zijn Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DEI - #1) en het behoud van talent (#2) de meest besproken onderwerpen in oktober. De economie (#3), AI (#4) en Environmental, Social & Governance (ESG) en duurzaamheid (#5) completeren de top vijf. Het vertrouwen in hybride en flexibel werken kent de grootste daling sinds september



De Worldcom Public Relations Group, het wereldwijde partnernetwerk van onafhankelijke PR-bureaus, heeft de resultaten gepubliceerd van de Worldcom Confidence Index (WCI) van oktober. Het onderwerp Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) stond zowel wereldwijd als in Europa bovenaan in de Engagement Monitor van Worldcom en was daarmee het meest besproken onderwerp in oktober. Bij de Nederlandse CEO’s en CMO’s stond DEI op de tweede plaats, achter ‘ESG, duurzaamheid en het terugdringen van plastic.’

Het behoud van talent kende zowel wereldwijd als op Europees niveau het op één na hoogste niveau van betrokkenheid; in Nederland bezette dit onderwerp de vijfde plek. Het vertrouwen in het onderwerp ‘behoud van talent’ daalde wereldwijd echter met 1,33 procent, wat de op één na grootste daling betekende sinds september.



Worldcom Confidence Index

De WCI is het eerste 'levende' wereldwijde marktonderzoek op basis van kunstmatige intelligentie (AI) dat laat zien waar meer dan 100.000 zakelijke leiders wereldwijd over praten en hoe hun vertrouwensniveau op bepaalde onderwerpen verandert.



Enkele bevindingen uit de monitor:



Tijd om hybride en flexibel werken op de agenda te zetten

De uitdagingen die hybride en flexibel werken met zich meebrengen, gingen meer over de tong dan ooit, en bereiken #8 op de Engagement Monitor (Europa #8, NL #11). Het vertrouwen van de CEO’s dat ze die uitdagingen kunnen oplossen, daalde met het hoogste percentage sinds september: 1,72 procent. Tel daarbij op dat het vertrouwen in het aantrekken van talent, bij- en omscholing en het behoud van talent afneemt, dan is het duidelijk dat ‘werknemers’ momenteel de grootste kopzorg zijn voor zakelijke leiders.



Tijd om iets te doen aan het ongelijke economische herstel

De media zijn het erover eens dat het wereldwijde economische herstel ongelijkmatig zal verlopen. Het is dus geen verrassing dat de economie in oktober wereldwijd het op twee na meest besproken thema was onder zakelijke leiders (Europa #2, NL #3). Het vertrouwen in de omgang met de lastige economie daalde licht, evenals het vertrouwen in gerelateerde onderwerpen als mondiale handelsovereenkomsten, economische migratie en regerings- en wetswijzigingen.

Het gebruik van AI als mogelijke weg naar herstel zou kunnen verklaren waarom AI het vierde meest besproken onderwerp was, zowel wereldwijd als in Europa en Nederland. Het is een onderwerp waarin sinds september meer vertrouwen is geconstateerd, met een stijging van 0,77 procent.



Tijd om de aarde te redden

In oktober, in de aanloop naar COP26, was het containerbegrip ‘klimaat’ het vijfde meest besproken onderwerp (Europa #5, NL #1). Hieronder vallen in de WCI de onderwerpen ESG, duurzaamheid en het terugdringen van plastic. De toezeggingen die tijdens de conferentie zijn gedaan, laten zien dat zakelijke leiders geacht worden hierin een rol te spelen, onder andere door het voortouw te nemen in de gedragsverandering die nodig is om de wereldwijde temperatuurstijging een halt toe te roepen.



Tijd om een strategie op te stellen voor influencers, de media en social

De doelgroep die in oktober het meest besproken werd, was de groep ‘influencers’. De impact en de rol van de media en van sociale media stonden beide in de top10 van onderwerpen voor de maand oktober. En het vertrouwen in zowel de reguliere als de sociale media nam sinds september af, waarbij het vertrouwen in een goede omgang met traditionele media de op drie na grootste daling van de maand doormaakte.

Serge Beckers EMEA chair van de Worldcom Public Relations Group: "Hybride werken, het behoud van talent en het aantrekken van nieuwe mensen waren de onderwerpen waarin het vertrouwen het sterkst daalde sinds september. Het belang van een geïntegreerde communicatiestrategie lijkt me dan ook helder, voor iedere organisatie. Want wie zijn arbeidsmarktcommunicatie niet op orde heeft, krijgt vroeg of laat ook te maken met de ‘Great Resignation’."



De wereldwijde resultaten zijn hier samengevat.

De video-samenvatting van de wereldwijde resultaten is hier te vinden.