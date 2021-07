Om veerkrachtiger te zijn, moeten bedrijven zich op snelheid en schaal richten

Het inbedden van veerkracht in een organisatie vereist leiderschap - Het gat in digitale vaardigheden dat al lang vóór de pandemie bestond, wordt steeds groter naarmate digitalisering centraal staat bij de wederopbouw van onze economieën. Terwijl het omscholen van personeel door managers doorgaans wordt beschouwd als een uitdagend en langdurig proces, heeft de pandemie ons geleerd dat het van vitaal belang is om opnieuw te bedenken hoe we teams opleiden, werven en zelfs opnieuw uitvinden door middel van omscholing.



Met wendbaarheid en snelheid kunnen we dit moment gebruiken om de toekomst van organisaties en werk volledig opnieuw te bedenken. Dat zegt Michiel van Vlimmeren, General Manager bij Salesforce Nederland.



Snelle omscholing kan helpen om te reageren op veranderende prioriteiten

We hebben tijdens de pandemie geleerd dat mensen bereid zijn om nieuwe vaardigheden te leren wanneer ze de kans krijgen. Zo weten we dat tijdens de pandemie veel luchtvaart-, horeca- en reismedewerkers zijn uitgerust met nieuwe vaardigheden via korte, op maat gemaakte cursussen. Dit waren allemaal industrieën die het hardst werden getroffen door de crisis. Binnen de kortste keren waren de medewerkers opgeleid om in de gezondheidszorg aan de slag te gaan. "Veel van degenen die zich hebben omgeschoold, hebben sindsdien besloten om permanent in de gezondheidszorg te blijven," aldus Van Vlimmeren. "Gedreven door een doel en met gevoel voor urgentie, kunnen soortgelijke initiatieven in andere sectoren worden ontwikkeld, niet alleen om de huidige gaten in digitale vaardigheden te dichten, maar ook om wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering aan te pakken."



Versnellen en digitaal schalen van processen

Van Vlimmeren: "Bedrijven die gebruikmaken van cloud computing hebben ons laten zien wat het betekent om veerkrachtig te zijn in tijden van crisis - door schaalbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie vanaf elke locatie mogelijk te maken. Meer automatisering, AI en prognosemodellen hebben bedrijven in onder meer de detailhandel, geholpen om de gevolgen voor de beschikbaarheid van personeel tijdens de pandemie beter te voorspellen en erop voor te bereiden. Om het meeste uit deze technologieën te halen, moeten organisaties ervoor dat digitale geletterdheid de basis vormt voor elke rol op elk niveau."

Ter inspiratie, zegt Van Vlimmeren, kunnen we kijken naar hoe grote supermarkten of webwinkels er bijvoorbeeld in zijn geslaagd om snel enorme aantallen mensen te werven en op te leiden om hun winkels en distributiecentra draaiende te houden. "Dit vereiste drastische veranderingen in hun arbeids- en opleidingsprocessen, waardoor digitaal en hapklaar leren mogelijk werd. Het typische tijdsbestek dat nodig is om werknemers gezond te houden en ze te helpen om klanten effectief te bedienen, werd op die manier verkort," aldus de topman van Salesforce Nederland.



Leidinggeven in een volledig digitale, overal ter wereld werken

Van Vlimmeren: "Het inbedden van veerkracht in een organisatie vereist leiderschap; het delen van dezelfde doelen en waarden zal een veel sterker en verenigd personeelsbestand opbouwen. Terwijl de wereld van werken blijft veranderen, zal de behoefte aan leiderschap en samenwerking constant blijven. Terwijl investeren in harde vaardigheden ons zal helpen ons werk beter te doen en bedrijven concurrerend te houden, zullen we meer moeten vertrouwen op soft skills om zowel op de fysieke als digitale werkplek te gedijen. In dit opzicht is onze reis naar omscholing en heropleiden eindeloos. In een wereld na de pandemie zal de mogelijkheid om snel en op grote schaal mensen te kunnen omscholen en te leiden met empathie onze werkplekken wendbaarder en veerkrachtiger maken dan voorheen."