 Technische bedrijven werven ondanks coronacrisis onverminderd door

Gebrek aan aanwas en onbekwame sollicitanten grootste uitdagingen op personeelsgebied - Volgens ruim vier op de tien (43 procent) technische werkgevers is het tekort aan nieuwe aanwas de grootste uitdaging op personeelsgebied. Het grote aantal onbekwame mensen dat op vacatures afkomt, staat met 39 procent op een tweede plaats.



Dit lijkt haaks te staan op een ruime meerderheid (56 procent) die aangeeft dat zijn bedrijf bij de werving van technici meer moet letten op motivatie dan op het voldoen aan alle technische kwalificaties. Dit blijkt uit de TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. Ruim 700 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.



Aantal vacatures blijft gelijk

Voor ruim driekwart (76 procent) van de technische bedrijven geldt dat het aantal openstaande vacatures niet is veranderd door de coronacrisis. Bij zeven procent is het aantal vacatures zelfs toegenomen. In 2020 had een ruime meerderheid (57 procent) van de bedrijven gemiddeld nul tot twee vacatures open staan. Bij een kwart (26 procent) was dit drie tot vijf vacatures en zeventienprocent gaf aan jaarlijks gemiddeld meer dan zes vacatures uit te hebben staan. Maar liefst een op de tien technische vacatures staat gemiddeld langer dan een jaar open. Bij de helft (49 procent) van de vacatures duurt het gemiddeld één tot zes maanden voordat hij gevuld is en voor een derde (32 procent) is dit een half jaar tot een jaar.

John Huizing, directeur ROVC: "Een tekort aan nieuwe aanwas is een probleem waar technisch Nederland al erg lang mee te maken heeft. Er is enorm veel vraag naar geschoolde technische vakmensen en de technische branche staat te springen om snel functioneel inzetbaar personeel. Door middel van korte trainingen kunnen mensen met allerlei verschillende beroepsachtergronden al heel snel de techniek in. Goede om- of bijscholing is hier dan ook een belangrijke oplossing voor. Daarnaast is het van belang om huidig personeel uit te blijven dagen en doorgroeimogelijkheden te blijven bieden. Ook daar spelen cursussen en trainingen een belangrijke rol in."



Er gebeurt veel op de technische arbeidsmarkt

Technici zelf merken ook dat er grote vraag is naar bekwaam personeel, zo blijkt uit onderzoek van ROVC onder bijna 1.400 cursisten. Meer dan de helft (52 procent) zegt het afgelopen jaar wel eens een aanbod te hebben gekregen voor een andere functie. Een kwart (26 procent) werd hiervoor benaderd door een andere werkgever en tevens 26 procent is benaderd door een recruiter.

Zelf sluiten technici de ogen ook niet voor de kansen die de arbeidsmarkt biedt. Een op de vijf heeft zelf gesolliciteerd naar een nieuwe functie, waarvan ruim twee derde (68 procent) bij een nieuwe werkgever. De voornaamste redenen hiervoor waren persoonlijke ontwikkeling (56 procent), doorstromen naar een hogere functie (44 procent) en een gebrek aan uitdaging (34 procent).