 Videobellen is hard werken voor onze hersenen

Probeer ook eens schermloos te overleggen - Sinds thuiswerken de norm is, is videobellen niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Nu weten we dat te veel en te lang naar een scherm kijken niet goed voor u ogen is, maar videobellen doet hier nog een schepje bovenop. Bellen met beeld kan namelijk erg vermoeiend zijn voor uw hersenen.



Het is dan ook niet gek dat Nederlanders na een dag met (veel) videocalls zeer vermoeid zijn (53 procent), last van hun ogen (33 procent) of hoofdpijn (21 procent) hebben. Dit blijkt uit onderzoek van Specsavers. "Dit wordt mede veroorzaakt doordat het beeld dat u ziet en het geluid dat u hoort vaak niet helemaal gelijk lopen, en uw hersenen constant hard moeten werken om deze informatie juist te verwerken," verklaart neuropsycholoog Nathan van der Stoep. Wat doet dit met uw hersenen? En hoe kunt u uw ogen - en daarmee uw hersenen - goed rust geven? Specsavers en Van der Stoep geven advies.



Vertraging beeld en geluid

Normaal gesproken voegen de hersenen wat we zien en horen samen. De hersenen ‘weten’ dat iets bij elkaar hoort als beeld en geluid synchroon lopen, wat normaal gesproken ook zo is. Bij videobellen is er echter vaak een vertraging tussen het beeld en het geluid en dat kan voor problemen zorgen. Een op de vijf (21 procent) Nederlanders geeft aan zich hierdoor lastig op een call te kunnen concentreren. Nathan van der Stoep, onderzoeker en Universitair Docent Psychologische Functieleer aan de Universiteit Utrecht, legt uit: "Het kan in een videocall gebeuren dat de mondbewegingen die u ziet en het geluid dat u hoort niet synchroon lopen. Hierdoor krijgen u hersenen conflicterende informatie binnen. Als gevolg zijn uw hersenen constant aan het herkalibreren, wat betekent dat ze de informatie kloppend proberen te maken. U ‘weet’ immers dat wat u ziet en hoort bij elkaar horen. Ook al is de vertraging in een videocall meestal gering en heb u dit vaak niet eens door, kan het u hersenen veel moeite kosten om deze koppeling te maken."



Wie zegt wat?

Daarnaast moeten uw hersenen extra hard werken doordat de ruimtelijke informatie ontbreekt. Bij een face-to-face gesprek leggen uw hersenen direct de koppeling tussen persoon en stem, omdat u hoort waar het geluid in de ruimte vandaan komt. Bij een videogesprek ontbreekt deze informatie, omdat al het geluid uit één speaker komt en u iedereen recht voor u ziet. Zeker wanneer u videobelt met een grote groep waarin u niet iedereen kent, kost het u hersenen meer moeite om de juiste koppeling tussen stem en persoon te maken.



Bel gewoon eens ‘ouderwets’

Naast het feit dat de hele dag achter een beeldscherm zitten de nodige oogklachten kan opleveren, raken we daarnaast door het videobellen vaak extra vermoeid. Meer dan de helft (53 procent) van de Nederlanders heeft hier last van. Van der Stoep: "Probeer daarom niet te lang te videobellen of het scherm af en toe even dicht te klappen, dat is voor zowel de ogen als de hersenen geen overbodige luxe. Hiermee geeft u uw zintuigen even rust."

"Of doe meetings eens telefonisch, op de ‘ouderwetse’ manier, terwijl u buiten een rondje wandelt. Zo kunt u lekker om u heen kijken in plaats van naar uw scherm en krijgt u ook een goede portie frisse lucht," vult Jiska van Dam, optometrist bij Specsavers, aan. "En wilt u echt weten hoe het met de gezondheid van uw ogen is? We adviseren iedereen van 40 jaar en ouder hun ogen eens in de twee jaar te laten controleren tijdens een ooggezondheidsonderzoek, om eventuele tekenen van een oogaandoening vroegtijdig te signaleren."