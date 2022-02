 Health en welness trends 2022

Dit staat ons dit jaar te wachten op het gebied van gezondheid en welzijn - Een afspraak met de huisarts vindt plaats via een e-consult, vrouwen tracken hun menstruatiecyclus met een ovulatie app, en een smartwatch analyseert onze nachtrust: we kijken er vandaag de dag niet meer van op. Als gevolg van het coronavirus werden veel mensen zich bewuster van hun gezondheid dan ooit en raakte digitalisering en technologie in een stroomversnelling.



De online farma- en parafarma-industrie is een van deze nieuwe opkomende sectoren binnen digitale gezondheid die in 2021 een enorme groei hebben doorgemaakt. Atida - online gezondheid- en welzijnplatform - zag het aantal websitebezoeken dan ook met ongeveer 50 procent toenemen in vergelijking met vóór de pandemie. Uit de gegevens van Atida blijkt zelfs dat er een direct verband bestaat tussen deze gebruikersgroei en het stijgende aantal COVID-gevallen, beperkingen zoals lockdowns en voorschriften rond het dragen van mondmaskers.



Online aankopen

Ook de trends met betrekking tot online aankopen bij apotheken die niet COVID-gerelateerd zijn vallen op. Zo weerspiegelde het platform van Atida de opkomst van de #NoMakeup beweging, waarbij de verkoop van cosmetica in coronatijd minder snel groeide. Ook lieten reizigers die kozen voor staycations in plaats van zomervakanties een daling zien in de aankopen van zongerelateerde producten. Een andere interessante daling was te zien in producten die specifiek gericht zijn op verkoudheids- en griepsymptomen, wat kan worden toegeschreven aan de social distancing-maatregelen en de sluitingen van scholen. Vitamines en supplementen bleven daarentegen populair omdat mensen zijn blijven zoeken naar manieren om hun algemene gezondheid te verbeteren.

Voorlopig lijkt het einde van de pandemie nog niet in zicht. Gezondheid en welzijn blijft prioriteit het aankomende jaar. Welke trends en gewoonten zullen blijven bestaan? Er is immers een groeiend besef dat we met het virus moeten leren leven, ondanks dat toekomstige lockdowns en beperkingen onzeker zijn. De exclusieve gegevens van Atida en het inzicht in de sector geven een duidelijk beeld van wat we kunnen verwachten.



1. Holistische self-care routine

Twee jaar lang hebben mensen over de hele wereld zich afgezonderd van hun dierbaren, vrienden en collega’s. Met de nodige impact op ieders fysieke en mentale gezondheid. Stress, slaap, (actieve) ontspanning, dieet, lichaamsbeweging, sociale relaties en emoties: al deze factoren zijn van invloed op onze gezondheid en welzijn. Het komende jaar zal deze self-care-trend zich voortzetten op een holistische manier waarbij rekening wordt gehouden met alle factoren van gezondheid en welzijn, niet alleen het fysieke. Je zult vaker innovaties op dit gebied zien, zoals smart wearables, AI chatbots en mental-health apps zoals 'Being' en 'Calm'. Steeds vaker is er sprake van een holistische aanpak.



2. Gezondheid van binnenuit

Ook komt er steeds meer aandacht voor preventie, in plaats van gezondheidsproblemen op een curatieve en reactieve manier te verhelpen. De schoonheids- en persoonlijke verzorgingsindustrie zal zich blijven ontwikkelen met meer aandacht voor de verzorging van de huid met verschillende huidverzorgingsgewoonten en -oplossingen. Retinolen, AHA's, BHA's en vitamine C-oplossingen vlogen vorig jaar over de toonbank en dat zal ook in 2022 het geval blijven met merken zoals Skinfy. Van huidverzorgingsproducten is het een makkelijke stap naar verzorging die van binnenuit werkt, dus kun je een toenemende aandacht voor vitaminen en voedingssupplementen verwachten. Uit onderzoek* van Atida, aanbieder van het gepersonaliseerde vitamine-abonnement Atida Pure, bleek dat een op de vijf Nederlanders supplementen wilde toevoegen aan hun dieet. De verwachting is dat deze trend zich in 2022 zal voortzetten, zeker nu nieuw onderzoek meer onthult over de rol van voedingsstoffen in de strijd tegen ziekten.



4. It’s all about you - gepersonaliseerde benadering van gezondheid is de toekomst

Met de opkomst van online genetische onderzoeken en wearable devices is gepersonaliseerde gezondheidszorg booming. Zo zijn er al wearables zoals de Apple Watch en de Oura Ring die je slaapritme, hartslag, bloeddruk en temperatuur meten en feedback geven op je levensstijl en gezondheid. Ook kunnen consumenten online hun dna en bloed samples opsturen om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld mogelijke genetische afwijkingen en vitaminetekort. Het is ondertussen een miljardenmarkt voor consumenten waarbij de industrie voor loopt op de wetenschap en voorlopig zal dit zich in de toekomst nog verder ontwikkelen.



4. Online shoppen voor gezondheid en welzijn is de nieuwe norm

Je medicijnen en corona zelftests thuisbezorgd krijgen? Dat was voor de pandemie haast ondenkbaar. Toch maken de lange rijen bij de apotheek steeds vaker plaats voor de online drogist. Verkouden of mogelijk corona? Met één druk op de knop heb je een redmiddel of test in huis, en dankzij de flitsbezorgers soms zelfs al binnen tien minuten. Atida haar online platform is nu beschikbaar in negen landen en heeft al meer dan 15 miljoen bestellingen afgeleverd. De online apotheek en drogisterij is here to stay.