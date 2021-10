 Wat de coronacrisis ons leert over het managen van mental health

Ondersteunende bedrijfscultuur en well-being-first beleid steeds belangrijker - Zondag 10 oktober was het Mental Health Day. Werkend Nederland heeft het de afgelopen tijd lastig gehad toen verschillende lockdowns, tegenvallende versoepelingen en gezondheidsdreigingen hun tol begonnen te eisen. Om personeel te behouden en aan te trekken wordt het de komende tijd extra belangrijk dat werkgevers zorgen voor een ondersteunende bedrijfscultuur en well-being-first beleid.



Uit recent onderzoek van werving- en selectiebureau PageGroup blijkt dat bijna 60 procent van de bedrijven geen waterdicht programma heeft om medewerkers met mentale problemen te helpen.

Volgens het onderzoek communiceert slechts 47 procent van de bedrijven over mentale gezondheid met hun medewerkers. En nog minder bedrijven (42 procent) hebben concrete actieplannen of een vast beleid om deze kwestie aan te pakken. Wat kan de recente coronacrisis ons leren over de manier waarop bedrijven de mentale gezondheid van hun medewerkers kunnen managen? Dit zijn de belangrijkste lessen:



1. Creëer een open bedrijfscultuur

Slechts een derde van de deelnemers zegt dat zij het gevoel hebben met hun collega's over hun mentale gezondheid te kunnen praten; dit wijst erop dat er op de werkplek nog altijd enig taboe rond dit onderwerp heerst. Vooral omdat 82 procent van de deelnemers zegt hun zorgen wel met familieleden te kunnen delen. En 75 procent spreekt over mentale gezondheid met hun vrienden. Zorg dus voor een cultuur waarin medewerkers zich meer op hun gemak voelen om over hun problemen te praten.



2. Streef naar inclusief management

Tijdens de pandemie was het niet zozeer het werken op afstand op zich dat ongerustheid of eenzaamheid veroorzaakte. Een belangrijkere factor is het aantal werknemers dat meende dat het hun werkgevers ontbrak aan empathie en begrip. "40 procent van de werknemers had het gevoel dat hun manager hun mentale gezondheid verwaarloosde en 50 procent gaf aan dat zij minder waardering kregen voor hun werk. Dit wijst erop dat bedrijven sterker de nadruk moeten leggen op een inclusief management van hun teams, zodat iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt," aldus Joost Fortuin van PageGroup Nederland. Veel deelnemers gaven voorbeelden van inclusief managementbeleid, zoals erkenningsprogramma's voor medewerkers (37 procent van de deelnemers) en betere communicatie met managers over tijds- en taakplanning (36 procent). Andere ideeën waren 'well-being’ initiatieven zoals meditatieworkshops of cursussen voor mindful eten (31 procent).



3. Streef naar een beleid voor flexibel werken

De helft van de deelnemers vindt dat bedrijven meer aandacht moeten besteden aan flexibele werkpatronen. Hierbij is het ook van belang om heldere verwachtingen te scheppen over bijvoorbeeld het reageren op e-mails en vergaderingen buiten de officiële werktijd.



4.Het aanleren- of ontwikkelen van coping-strategieën

Ruim 60 procent van de deelnemers rapporteerde negatieve gevolgen van de pandemie. Boven aan de lijst stonden meer stress/ongerustheid (22 procent van de kandidaten), gewichtsverlies of -toename (20 procent) en een slechtere slaapkwaliteit (negentien procent). Veel werknemers geven aan dat ze hun eigen coping-strategieën hebben ontwikkeld, waarbij lichaamsbeweging (65 procent), gezond eten (58 procent) en contact onderhouden met vrienden en dierbaren (50 procent) de populairste waren. Zij tonen dat er in de meeste gevallen een uitweg is als je met mentale problemen kampt. Het is aan bedrijven om een formeel programma op te zetten ter ondersteuning van die medewerkers die dit niet alleen kunnen.