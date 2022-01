 Bedrijven moeten meer prioriteit geven aan het welzijn van werknemers

Om het risico op burn-out te verlagen - Personio roept bedrijven op om naast de bedrijfscultuur prioriteit te geven aan het welzijn van werknemers. Anders lopen ze het risico dat mensen uitvallen vanwege een burn-out of dat talent vertrekt. Zeker nu de werkdruk toeneemt door het groeiende ziekteverzuim vanwege corona is dit een belangrijke zorg voor ondernemingen.



Ondanks het feit dat de coronacrisis heeft gezorgd voor een enorme druk op het mentale en fysieke welzijn van mensen, blijkt uit recent onderzoek door Personio dat veel bedrijven hun personeelsaanpak niet daarop hebben aangepast. Slechts veertien procent van de HR-beslissers is van mening dat initiatieven op het gebied van de mentale gezondheid en het welzijn van werknemers de komende twalf maanden een topprioriteit heeft voor HR. Slechts twaalf procent zegt dat initiatieven rond de bedrijfscultuur prioriteit hebben.



Discrepantie prioriteiten werknemers en werkgevers

Deze cijfers staan in schril contrast met de mening van werknemers – die benadrukken juist dat ze het heel belangrijk vinden dat ze zich gelukkig en gezond voelen op het werk. Voor ruim vier op de tien (43 procent) Nederlandse werknemers is een goede werk/privé-balans een prioriteit. Voor 39 procent is een goede arbeidscultuur een prioriteit. Deze cijfers wijzen op een duidelijke en zorgelijke discrepantie tussen de prioriteiten van werknemers en werkgevers.

Het onderzoek benadrukt ook dat het welzijn van werknemers en de bedrijfscultuur belangrijk zijn voor de productiviteit en om talent te behouden. Maar liefst 34 procent van de Nederlandse werknemers zegt dat een verslechtering van de werk/privé-balans een reden zou zijn een andere baan te zoen als dat in de komende 12 maanden zou gebeuren. Voor elf procent is een verslechtering van de arbeidscultuur een reden om te vertrekken.



Productiviteit

Kijkend naar de productiviteit, geeft 78 procent van de werknemers aan dat een goede arbeidscultuur hen helpt om productiever te zijn. Daarentegen noemen ze een lage motivatie en moreel (twintig procent), ‘zoom-vermoeidheid’ (negentien procent) en slechte communicatie met collega’s (achttien procent) als de drie belangrijkste factoren die hun productiviteit negatief beïnvloeden.

Lars Boom, Country Manager Benelux voor Personio: "Na een zeer zware periode voor zowel werknemers als voor bedrijven, laten bevindingen zien hoe belangrijk het is dat bedrijven het welzijn van hun mensen en de bedrijfscultuur voorop stellen. Werknemers kijken goed naar hun carrièremogelijkheden en zullen vertrekken als ze niet tevreden zijn - hetzij omdat ze een burn-out hebben of omdat ze zich niet voldoende gewaardeerd voelen. Waar het op neerkomt, is dat bedrijven die het welzijn van werknemers niet centraal stellen in hun HR-strategie, daarvan de gevolgen zullen ondervinden. In de vorm van burn-out, ontevredenheid en - in het ergste geval - een uittocht van waardevol talent. Met uiteindelijk een flinke productiviteitsdaling als resultaat."