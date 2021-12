 Zes tips om verzuim door stress en burnouts te voorkomen in 2022

Corona-maatregelen en thuiswerken zorgen voor meer stress bij werknemers - Door het thuiswerken en de onzekerheid die gepaard gaat met de coronaperiode, dreigen steeds meer werknemers uit te vallen door stress. Wat kunnen HR-professionals en managers doen om dit verzuim te voorkomen? Ellen Botman, stress-expert en CEO van Happy Brain® Clinics, deelt zes tips die helpen om burnouts tegen te gaan in 2022.



"Het aantal werknemers dat tegen een burnout aanloopt of last heeft van stress is sinds de coronaperiode alleen maar gestegen. Sinds de nieuwe coronamaatregelen, werken werknemers weer vaker thuis en is er meer onzekerheid over werk en inkomen. Wist je dat drie op de vier werknemers die geveld wordt door een burnout, die zelf niet zag aankomen? Daarom is er voor HR-afdelingen en leidinggevenden een grote rol weggelegd in het voorkomen van burnouts. Hopelijk helpen deze tips ze daarbij," aldus Botman.



Investeer in HR medewerkers

Veel HR-afdelingen komen om in het werk doordat ze het hybride- en thuiswerken moeten begeleiden. Het herkennen en voorkomen van overmatig stress bij werknemers sneeuwt daardoor onder. Investeer dus extra in HR-medewerkers tijdens deze periode, want ze worden tijdens de coronaperiode extra belast.



Bereken verzuimkosten

Sommige organisaties hebben geen idee welke kosten gemoeid zijn bij verzuim. Dat komt doordat er geen inzicht is in de aard van het verzuim, de hoeveelheid ervan en wat een werkdag van een professional kost. Bij een organisatie met duizend medewerkers zorgt een goede aanpak van psychisch verzuim voor een besparing van een miljoen euro per jaar. Zonder dat inzicht is het lastig om een business-case te maken van verzuimpreventie.



Zorg voor de binders

Organisaties moeten steeds flexibeler worden om in te kunnen spelen op de veranderende wereld om hen heen. Door corona is dat proces alleen maar versneld. Niet elke medewerker gaat daar even goed mee om. Zogenaamde boeiers (die steeds nieuwe uitdagingen willen) gaat dat prima af, terwijl binders (die een grote mate van commitment kennen en een organisatie lang trouw blijven) dat lastiger vinden. Zorg dus extra goed voor binders, die meer moeite hebben met dit tijdperk van continue verandering.



Deel best practices

Integraal management kent vele voordelen maar heeft ook een nadeel; als er in een team een goede oplossing is om overmatig stress te voorkomen of effectief te behandelen, is het maar de vraag of andere teams daar ook over horen. Voorkom dat iedereen zelf het wiel moet uitvinden door best practices te delen.



Blijf in contact met werknemers

Door de corona-maatregelen moeten veel werknemers thuiswerken. Het nadeel is dat het lastiger is om een oogje in het zeil te houden. Spreek en zie je collega’s nog wel voldoende? Daarom is het belangrijk om geregeld – bijvoorbeeld elke twee weken – bij ze in te checken. Maak daar tijd voor.



Wees extra alert

Botman: "Drie op de vier werknemers ziet een burnout zelf niet aankomen. Dat komt omdat dat deel van je hersenen dat nodig is om stress te herkennen, als eerste beschadigd raakt door de stress. Wees dus extra alert op signalen. Neemt iemand vaak een snipperdag? Zegt diegene dat die ene snipperdag eigenlijk niet genoeg was? Heeft iemand een erg kort lontje en minder zelfreflectie? Vertoont iemand verslavingsverschijnselen? Of blijkt iemand wel erg besluiteloos? Het zijn allemaal tekenen dat iemand mogelijk last heeft van te veel stress."