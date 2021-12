  Gezichtsfilter-apps verzamelen onnodig veel data gebruikers

Apps verzamelen meer data dan nodig - Apps waarin je gezichtsfilters kunt gebruiken, zoals Tiktok, SnapChat, FaceApp en Oldify, verzamelen structureel onnodig veel data van gebruikers. Dit concludeert VPNGids.nl op basis van het privacybeleid van 40 verschillende faceswap- en filter-apps, waaruit blijkt dat 38 apps meer data verzamelen dan nodig is voor het gebruik van de app.



Wie voor de lol een faceswap-app of filter wil uitproberen, deelt ongemerkt veel data met tech-bedrijven uit het buitenland. Ten minste twee op de drie filter-apps verzamelen bijvoorbeeld locatiegegevens van gebruikers. Van nog eens een kwart is onduidelijk of ze wel of geen informatie over locaties verzamelen.

Zes van de 40 apps verzamelen bovendien contactenlijst uit de telefoon van de gebruiker. Dit is onder meer het geval bij Oldify, FaceTune en TikTok.



Apps bewaren foto’s lange tijd

De helft van de onderzochte apps bewaart foto’s van gebruikers. Vijf apps bewaren de foto’s zelfs voor onbepaalde tijd, waaronder Reface, Snapseed en TikTok. Nog eens vier apps bieden geen duidelijkheid over de bewaartermijn.



Kwart apps van Chinese makers

Van alle faceswap- en filter-apps is een kwart afkomstig van Chinese bodem. Onder meer FaceMagic en Makeup Plus zijn gemaakt door Chinese tech-bedrijven. Slechts één op de tien onderzochte apps is gemaakt in de Europese Unie.