  C-Suite-managers verklaren dat de benadering van één leverancier voor Cloud achterhaald is

Branchegerelateerde regelgeving wordt gezien als een belangrijk obstakel voor Cloud adoptie - Uit nieuw wereldwijd onderzoek van IBM blijkt dat er een drastische verschuiving heeft plaatsgevonden in de zakelijke behoeften van Cloud omgevingen. Slechts één procent van de Nederlandse respondenten gaf aan dat ze gebruik maken van een enkele private of public Cloud omgeving . Dit is een daling van 41 procent ten opzichte van 2019 – hiermee is de hybride Cloud omgeving de dominante IT-architectuur geworden.





Het wereldwijde onderzoek, uitgevoerd door IBM Institute for Business Value (IBV) in samenwerking met Oxford Economics, ondervroeg bijna 7.200 C-suite executives in 28 sectoren en 47 landen, waaronder Nederland. De bevindingen geven aan dat de Cloudmarkt het hybride, multiCloud-tijdperk is binnengegaan en dat zorgen over vendor lock-in, beveiliging, compliance en interoperabiliteit als meest belangrijk worden aangeduid. Enkele bevindingen uit het onderzoek:



Cyberdreigingen zijn ongekend hoog

De complexiteit van de infrastructuur zorgt voor gaten in de beveiliging waar cybercriminelen misbruik van maken;

Meer dan een derde van de respondenten geeft aan dat het verbeteren van cyberbeveiliging en het verminderen van beveiligingsrisico's niet tot hun grootste zakelijke en IT-investeringen behoren;

86 procent geeft aan dat cybersecurity, die is ingebed in de Cloudarchitectuur, (extreem) belangrijk is voor succesvolle digitale initiatieven.

Bedrijven hekelen vendor lock-in Bijna 78 procent van de Nederlandse deelnemers geeft aan dat workloads volledig overdraagbaar moeten zijn zonder vendor lock-in. Dit is (extreem) belangrijk voor het succes van hun digitale initiatieven.

Bijna 77 procent van de Nederlandse respondenten zegt dat vendor lock-in een belangrijke obstakel is voor het verbeteren van de bedrijfsprestaties in de meeste of alle delen van hun Cloud omgeving.

De acceptatie van de public Cloud evolueert naar sectorspecifieke Cloud omgevingen

Bijna 70 procent van de respondenten in de sectoren overheid en financiële dienstverlening noemt de naleving van branche gerelateerde regelgeving een obstakel voor de zakelijke prestaties van hun Cloudomgeving.

"De onderzoeksresultaten tonen duidelijk aan dat we ons al ver in het Multi-Cloudtijdperk bevinden en dat zorgen rond vendor lock-in, beveiliging, compliance en interoperabiliteit van het grootste belang blijven. Het is verrassend om te zien dat bij één derde van de deelnemers cyberbeveiliging en het verminderen van de beveiligingsrisico’s niet als één van de grootste zakelijke en IT-investeringen wordt gezien. Terwijl cybercriminelen continu op zoek zijn naar gaten in infrastructuur. Gezien het toenemende belang van onze Cloudomgevingen moeten we goede technologische beslissingen nemen om te voorkomen dat we een "FrankenCloud" creëren,"aldus Vicky Bunyard, CTO IBM Benelux.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bedrijven een assessment moeten doen hoe ze de Cloud gebruiken ten aanzien van adoptie, snelheid, migratie, snelheid en kostenbesparingen. Andere aanbevelingen zijn onder meer:



Focus op beveiliging en privacy - bepaal waar uw kritieke workloads zich bevinden en bekijk wie en wat er toegang toe heeft. Test regelmatig of de beveiligingsmaatregelen en het privacybeleid worden nageleefd, maar ook of onjuist geconfigureerde activa en softwarekwetsbaarheden onmiddellijk worden aangepakt;

Vraag welke workloads naar de Cloud moeten worden verplaatst – inventariseer de IT-omgeving om te bepalen welke workloads en applicaties de meeste waarde opleveren in de Cloud en welke beter geschikt zijn om on-premises te blijven;

Laat data voor u werken – analyseer workloads met behulp van AI-gestuurde tools en best practices om te bepalen waar en hoe u ze om de juiste reden op de juiste plaats zet;

Bepaal een tactische aanpak – pak de technologische compromissen aan, zoals het selecteren van de beste aanpak om specifieke applicaties te moderniseren en belangrijke kwesties zoals beveiliging, governance en noodherstel te beheren.

Bepaal het juiste team – zet een multidisciplinair team van mensen aan het werk om te heroverwegen hoe een onderneming waarde creëert voor haar klanten.



Aanvullende bevindingen uit het rapport van 2021:

- Respondenten in gereguleerde sectoren, overheid (85 procent) en financiële dienstverlening (80 procent), noemden governance- en compliance-tools die over meerdere Clouds kunnen draaien belangrijk voor het succes van digitale initiatieven.

- Slechts een procent van de respondenten in de elektronica-, verzekerings-, productie-, telco-, transport- en reisindustrieën gaf aan in 2021 gebruik te maken van één enkele private of publieke Cloud omgeving.



Bekijk hier de volledige onderzoeksresultaten.