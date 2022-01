 Global Networking Trends report: NaaS steeds populairder

NaaS wordt populairder door stijgende vraag naar SASE - Het 2022 Global Networking Trends Report van Cisco laat zien op welke manieren bedrijven netwerktechnologie kunnen inzetten om wendbaarder te worden en hun innovatiesnelheid op peil te houden. Mede door de pandemie lag de focus van het rapport op Networking-as-a-service (NaaS). Cisco heeft voor dit jaarlijks terugkerende onderzoek 1500 specialisten uit dertien landen ondervraagd.



NaaS-oplossingen stellen bedrijven in staat zich snel aan te passen aan de nieuwste ontwikkelingen. Uit het onderzoek van Cisco blijkt dat maar liefst de helft van de respondenten aangeeft dat zij bij de eerstvolgende netwerkupdate overwegen om over te stappen naar NaaS.

"NaaS is een gebruikersmodel gebaseerd op de cloud en op daadwerkelijk gebruik waardoor organisaties en beheerders nieuwe netwerkcapaciteiten kunnen verkrijgen en opzetten zonder dat ze deze hoeven te bezitten, te ontwerpen of te onderhouden," aldus Harald de Wilde, Enterprise Networking Lead bij Cisco Nederland. "Dit stelt IT-teams in staat om makkelijker bij te sturen, snel nieuwe services uit te rollen en de balans tussen CapEx en OpEx te optimaliseren."



Veel voordelen

Networking-as-a-Service heeft veel voordelen. Naast flexibiliteit en variabele gebruikskosten die zijn gebaseerd op het gebruik van het bedrijf, zorgt NaaS ervoor dat je altijd met de nieuwste technologieën kunt werken, zoals Wifi 6 en 5G. NaaS is van toepassing op elk netwerktype, van vaste en draadloze netwerken tot cloud. Ook zijn bedrijven niet verantwoordelijk voor installatie en onderhoud, zo kunnen ze dus steeds de nieuwste infrastructuur gebruiken zonder dat ze deze telkens opnieuw aan moeten schaffen.



NaaS wordt populairder door stijgende vraag naar SASE

"De toegang tot verschillende clouds en IT-beveiliging is voor veel respondenten een doorslaggevende factor voor het adopteren van Networking-as-a-Service. Daarom is NaaS vooral in trek voor het toepassen van Secure Access Service Edge (SASE), voor een veilige toegang tot cloud software, zowel op kantoor als thuis. Door de overgang naar hybride werken staat SASE bij veel CIO’s hoog op de agenda, als gevolg zullen we het aandeel NaaS dan ook zien stijgen," zegt Harald de Wilde, Enterprise Networking Lead bij Cisco Nederland.

NaaS geeft organisaties de mogelijkheid om op verzoek meer of minder netwerkcapaciteit af te nemen, 28 procent van de respondenten ziet de overstap naar kost per gebruik daarom ook als een drijfveer om over te schakelen naar een as-a-Servicenetwerk.



Sneller innoveren

Gebruikers en organisaties stappen voornamelijk over op NaaS vanwege zijn flexibiliteit. De helft van de IT-gebruikers wil sneller kunnen inhaken op de nieuwste, disruptieve technologieën en 40 procent wil gemakkelijker oplossingen voor hun organisatie kunnen invoeren. Voor één derde van de respondenten is het gebruik van NaaS essentieel om met de nieuwste technologieën te kunnen werken, zoals Wi-Fi 6, SD-WAN 5G of AI-oplossingen.



Meer tijd, meer innovatie

Bijna 70 procent van de IT-verantwoordelijken geeft aan dat hun IT-teams meer tijd overhouden door het adopteren van NaaS, omdat zij zich niet meer bezig hoeven te houden met problemen in het dagelijkse netwerkbeheer.

IT-teams krijgen hierdoor meer tijd om zich te richten op scholing. Dit draagt bij aan het verbeteren van de vaardigheden van netwerkbeheerders, en aan innovatie. Zo kunnen IT-ers zich omscholen op bijvoorbeeld het gebied van Artifical Intelligence (AI). Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat het gebruik van NaaS op deze manier bijdraagt aan innovatie.