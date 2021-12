  71 procent van de organisaties heeft behoefte aan technologie voor bruikbare data-analyses

Ziet de hele organisatie het belang van data? - Maar liefst 71 procent van de Nederlandse organisaties heeft behoefte aan technologie die bruikbare data kan leveren waar ze op de werkvloer direct mee aan de slag kunnen. Dit blijkt uit onderzoek van CTS onder ruim driehonderd IT-managers en professionals. Ruim de helft (57 procent) van de ondervraagden denkt dat het vrij eenvoudig is om data te gebruiken als basis voor de bedrijfsvoering en het nemen van beslissingen.



Exact hetzelfde percentage geeft echter aan dat de moeilijkheid van datagedreven werken hem zit in het ontsluiten en vervolgens samenbrengen van de data uit verschillende databronnen.



Collega’s overtuigen

Alhoewel het overgrote deel van de IT’ers het belang van data op de werkvloer ziet, zijn ze er niet van overtuigd dat de rest van de organisatie die toegevoegde waarde ook ziet. Zo denkt 73 procent van hen dat zeker niet alle collega’s de kracht van datagestuurd werken op waarde kunnen schatten. En dan is er nog de technologie: zeventig procent van de IT’ers denkt namelijk dat hun collega’s binnen de organisatie lang niet allemaal om kunnen gaan met de datatechnologie.



Toegevoegde waarde onderschat

80 procent van de respondenten denkt dat datagedreven werken echt iets toevoegt aan het bedrijf of de organisatie waar ze werken.

Cees van Kemenade, cloud-architect bij CTS: "Het is een goede zaak dat werken met data tegenwoordig gezien wordt als één van de kernonderdelen binnen een organisatie. Het is vandaag de dag ook niet meer mogelijk om als bedrijf geen datastrategie te hebben, gezien de wetgeving op bijvoorbeeld AVG-gebied. Moderne tools bieden de business steeds meer mogelijkheden om data uit verschillende bronnen makkelijk te ontsluiten, te combineren en te analyseren. Dit levert veel inzichten op, zoals bijvoorbeeld hoe je interne processen efficiënter kan maken of hoe je je klanten beter kan bedienen door de vraag te voorspellen. Een doordachte datastrategie levert daarnaast enorm veel op voor de besluitvorming, en daardoor ook op financieel gebied. Het is dan ook zaak dat de IT-afdeling collega’s overtuigt van deze meerwaarde, daar is inmiddels voldoende bewijs voor. Nu is het tijd dat organisaties ook daadwerkelijk de stap nemen om met data aan de slag te gaan."