 Management accounting onderzoek op een kantelpunt

Betere afstemming nodig op de praktijk - Het management accounting onderzoek kampt momenteel met een sterke tegenwind. De kritiek luidt dat veel accounting onderzoek niet nuttig is voor de praktijk in het algemeen en voor de controller en CFO in het bijzonder, omdat de management accounting onderzoeker zich te weinig bewust is van wat er leeft in de management accounting praktijk.



In de rede getiteld ‘Als de grens een muur wordt: management accounting op een kantelpunt!’ zal prof. dr. Bart Dierynck ingaan op wat er ondernomen kan worden om de muur tussen theorie en praktijk te slechten en hoe hij hieraan wil bijdragen als hoogleraar Management Accounting. Hij sprak de rede uit op 12 november 2021 aan Tilburg University bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap op de leerstoel Management Accounting.



Management accounting onderzoek

Het doel van academisch management accounting onderzoek is om een diepgaand begrip te ontwikkelen van een bepaald management accounting fenomeen om op deze manier problemen in de management accounting praktijk te helpen oplossen. De ‘management accounting praktijk’ is een breed begrip maar algemeen wordt aangenomen dat management accounting onderzoek nuttig dient te zijn voor de afdeling finance binnen een bedrijf en de CFO en controller in het bijzonder.



Management accounting praktijk

De taak van de controller of de afdeling finance binnen een bedrijf is tweeledig. De eerste taak is een informatie-genererende taak. De controller zorgt ervoor dat de verzamelde management accounting informatie een zo goed mogelijke weergave is van de realiteit gegeven de middelen die de controller ter beschikking heeft. De tweede taak van de controller bestaat uit het ondersteunen van beslissingen die anderen binnen het bedrijf nemen op basis van de verzamelde management accounting informatie.



Mismatch

Aan de hand van een door Dierynck ontwikkelde matrix laat hij zien dat er een mismatch is tussen het type onderzoek dat verricht wordt en het type onderzoek waar de praktijk behoefte aan heeft. De inzichten en producten die uit het huidige management accounting onderzoek gedestilleerd worden helpen de controller onvoldoende bij het uitvoeren van de informatie-genererende en beslissingsondersteunende taken. Bovendien focust het management accounting onderzoek zich onvoldoende op de informatie-genererende taak van de controller en dat is net het type onderzoek waarin management accounting onderzoekers een hoog competitief voordeel hebben.



Het tij keren

Bart Dierynck wil als hoogleraar Management accounting zich in de toekomst sterker focussen op onderzoek dat de controller ondersteunt bij zijn informatie-genererende taak. Daarmee hoopt hij te kunnen bijdragen aan het vermijden van het ongewenste kantelpunt in management accounting onderzoek.