 Verduurzaming hoog op agenda CFO’s

Duurzaamheidswens nog lastig te vertalen naar de praktijk - Maar liefst 96 procent van de Chief Financial Officers (CFO’s) van de 250 grootste Nederlandse bedrijven noemt duurzaamheid (ESG - Environmental, Social, Governance) een belangrijk vraagstuk voor hun organisatie. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Amsterdam (UvA) in opdracht van Transformation Forums onder de 250 grootste bedrijven van Nederland.



Hoewel vrijwel alle ondervraagde CFO’s het belang van duurzaamheidsdoelstellingen erkennen, worstelt het grootste gedeelte van hen nog steeds met de praktische uitvoering ervan.

Een belangrijke reden hiervoor lijkt het ontbreken van duidelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Zo geeft maar liefst zeventig procent van de 250 grootste bedrijven duidelijke financiële doelen mee aan managers, terwijl slechts een kwart van hen eisen stelt op het gebied van duurzaamheid. "Duurzaamheid is top of mind van elke CFO, maar er valt nog een wereld te winnen in de doorvertaling naar de business", zegt onderzoeker Professor Frank Verbeeten, Hoogleraar Accounting aan de Universiteit van Amsterdam.



Duurzame business modellen

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de ondervraagde CFO’s duurzaamheid als een belangrijke bron van waardecreatie voor hun organisatie ziet. Verbeeten: "Het bewustzijn en de wil is er, maar de doorvertaling naar de business vergt tijd en een duidelijk verdienmodel. Bedrijven zoeken naar waardecreatie. Een integrale aanpak van duurzaamheid, ESG, is nodig om zowel maatschappelijke als economische waarde te creëren". Lodewijk Lockefeer, CFO Royal Zeelandia, lid curatorium Universiteit van Amsterdam en de Raad van Advies van CFO Forum beaamt dit: "De eerste reactie van een CFO en/of Finance Professional is om ESG te benaderen vanuit rapportage en compliance, wat zeker een belangrijk fundament is. Maar dat alleen is niet voldoende. Een andere invalshoek is om de organisatie intern te mobiliseren met behulp van bijvoorbeeld performance management. Uiteindelijk is de krachtigste versneller, het inzetten van ESG als ‘creator’ van business waarde. ESG is een uitgelezen kans voor CFO’s om nu verder te gaan dan het rapporteren alleen. Finance Professionals, in hun rol als leider, spelen een cruciale rol deze transformatie te realiseren."



Meetbaar maken

De CFO is als ‘onafhankelijk financieel geweten’ medeverantwoordelijk voor de gestelde bedrijfsdoelen. Uit het onderzoek blijkt echter dat veel CFO's moeite hebben met het meetbaar maken van duurzaamheid. Maar liefst driekwart van alle ondervraagden zegt niet over de juiste data te beschikken om de financiële impact van duurzaamheid door te berekenen. Een van de ondervraagde AEX-CFO’s legt uit: "Een obstakel is dat er een moeras aan standaarden is op het gebied van duurzaamheid. Wees proactief, houd contact met de toonaangevende instanties, geef input en volg je eigen (integrale) lijn door concrete KPI’s te hanteren". Verbeeten voegt toe: "Ondanks dat het voor de meeste CFO’s lastig is om de toegevoegde (financiële en economische) waarde van duurzaamheid écht inzichtelijk te krijgen, zien we dat bestuurders crises als de corona pandemie en het klimaat aangrijpen om hun bedrijven voor te bereiden op de toekomst. Er is een platform voor verandering en CFO’s hebben nu de kans om hun business te verduurzamen én economisch rendabel te maken."