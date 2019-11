 Dit kost een uur parkeren op de drukste luchthavens in Europa

Schiphol in top zes duurste vliegvelden - Europese airports rekenen fors uiteenlopende tarieven voor een uur parkeren. Het verschil loopt op tot 9,28 euro. Dit blijkt uit een analyse van Taxi2Airport, dat onderzocht wat de uurtarieven zijn voor parkeren op de drukste luchthavens in de 28 Europese landen.



Een uur parkeren zou voldoende tijd moeten bieden om passagiers naar de gate te brengen of van de gate op te halen. Dit uur parkeren kost op de ene luchthaven nog geen twee euro, terwijl een andere luchthaven bijna tien euro rekent.



Grote verschillen in uurtarief

Taxi2Airport ontdekte dat Stockholm-Arlanda Airport in Zweden -met 9,28 euro per uur- de duurste parkeergelegenheid heeft van alle onderzochte luchthavens. Henri Coanda Airport in Roemenië heeft daarentegen het laagste parkeertarief met 1,26 euro per uur. Daarmee is Stockholm-Arlanda Airport zeven keer duurder dan de goedkoopste Europese luchthaven.



Schiphol in top zes duurste vliegvelden

Op London Heathrow Airport is het uurtarief voor parkeren 8,69 euro. Hiermee staat de grootste luchthaven in Engeland op een tweede plek in het rijtje duurste Europese luchthavens. Het op twee na duurste vliegveld in het onderzoek is Parijs-Charles de Gaulle, met een parkeertarief van acht euro per uur. Helsinki Airport, Luxembourg Airport en Amsterdam Airport Schiphol hanteren eenzelfde prijsstructuur voor een uur parkeren met een tarief van zes euro.