 Nederlandse automobilist vindt parkeren spannend

Een derde vindt dat mannen beter kunnen inparkeren dan vrouwen - De kortste dag van het jaar is rondom deze periode en dat betekent dat de donkere dagen hun hoogtepunt bereiken. Uit onderzoek van Parkmobile blijkt dat bijna een derde (29 procent) van de Nederlandse automobilisten parkeren in het donker moeilijk vindt. Bovendien wordt inparkeren door 61 procent als spannend ervaren, waarbij parkeren langs een gracht of het water als meest spannend wordt gezien.



Ook zijn de grootste parkeerfrustraties en spannendste parkeersituaties onder Nederlandse automobilisten in kaart gebracht.



Meer vrouwen dan mannen vinden parkeren in donker moeilijk

Het blijkt dat 29 procent van de Nederlandse automobilisten parkeren in het donker moeilijk vindt, waarbij meer vrouwen (35 procent) dan mannen (21 procent) dit vinden. Niet zo gek dus dat ruim een derde (37 procent) van de bestuurders sneller de fiets of het openbaar vervoer pakt als zij weten dat parkeren op hun bestemming lastig is.

Ook wordt inparkeren door driekwart van de vrouwen (73 procent) en door de helft van de mannen (50 procent) als spannend beschouwd. Opmerkelijk hierbij is dat parkeren door beduidend meer jongeren tot dertig jaar (81 procent) spannend wordt gevonden dan door vijftigplussers (56 procent).



Nederlandse automobilist ergert zich meest aan hoge parkeertarieven

Een doorn in het oog van Nederlandse automobilisten zijn de torenhoge parkeertarieven. Ook vijftigplussers (42 procent) zeggen dat dit hun grootste parkeerfrustratie is, terwijl de jongere generatie tot dertig jaar zich hier minder aan stoort (31 procent).

Parkeergarages: krappe parkeervakken bron van ergernis

Bij parkeergarages liggen de frustraties net even anders dan op een parkeerterrein. Zo ergeren wij Hollanders ons voornamelijk groen en geel aan de krappe parkeervakken in een parkeergarage (40 procent), gevolgd door smalle bochten (zeventien procent) en een parkeergarage die vol blijkt te zijn bij aankomst (12 procent). Opvallend is dat vijftigplussers (42 procent) zich duidelijk meer ergeren aan krappe parkeervakken dan jongeren tot dertig jaar (27 procent). Vrouwen (21 procent) krijgen het eerder Spaans benauwd bij smalle bochten dan mannen (dertien procent) en ook de hellingproef zorgt bij de dames (negen procent) vaker voor klamme handjes dan bij de heren (vijf procent) in parkeergarages.



71 procent mannen vindt van zichzelf dat zij goed kunnen inparkeren

Het cliché blijkt waar; meer heren (36 procent) dan dames (24 procent) zijn van mening dat mannen over het algemeen beter kunnen inparkeren dan vrouwen. Zo vinden dan ook meer mannen (71 procent) dan vrouwen (52 procent) van zichzelf dat zij goed kunnen inparkeren. Ondanks dat het merendeel (60 procent) van de Nederlandse automobilisten zegt goed te kunnen inparkeren, heeft twintig procent weleens schade veroorzaakt tijdens het inparkeren.