 Jonge HR-professional neemt liever geen pas-afgestudeerden aan

Voor 81 procent HR-professionals weegt een persoonlijke klik zwaarder dan het cv - 22 procent van de HR-professionals in Nederland neemt liever geen pas afgestudeerden aan omdat dit te veel tijd en moeite zou kosten. Dat blijkt uit een groter onderzoek van Tentoo onder ruim 1.000 werkende Nederlanders.



Opvallend is dat hoe jonger de HR-beslisser, hoe groter het percentage dat negatief staat tegenover het aannemen van pas-afgestudeerden.

Onder 30-minners staat 28,6 procent negatief tegenover het aannemen van pas-afgestudeerden, vanwege de tijd en moeite die dit zou kosten om ze op niveau te brengen. Onder 50-plussers staat slechts 18,4 procent hier negatief tegenover en onder 60-plussers zelfs maar 12,5 procent.



Frisse blik

"Het is opmerkelijk dat met name jongeren liever geen pas-afgestudeerden aannemen, terwijl zij vers van de opleiding komen en dus nieuwe kennis en een frisse blik met zich meebrengen," zegt Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo. "Jonge HR-professionals zouden moeten zien hoe waardevol dit voor een bedrijf kan zijn, een kleine investering aan het begin van de carrière valt hierbij in het niet."

Mannen hebben overigens over het algemeen minder zin om tijd en moeite te investeren in recente afgestudeerden dan vrouwen. Onder de mannen neemt 23,7 procent liever geen pas-afgestudeerden aan, terwijl onder de vrouwen dit percentage slechts 18,7 procent is.



Persoonlijkheid belangrijker dan cv

81 procent vindt bij het aannemen van een nieuwe medewerker een persoonlijke klik belangrijker dan het cv. Voor zelfstandig ondernemers geldt dit met 96 procent meer dan voor mensen in loondienst met 78 procent. Den Ronden: "Uiteraard blijft het cv belangrijk, maar persoonlijke ontwikkeling en de klik met de gesprekspartner moet niet worden onderschat. Het is dus voor sollicitanten belangrijk om zich te blijven ontwikkelen. Ook is het verstandig om vóór het gesprek te verdiepen in de gesprekspartner en te zoeken naar persoonlijke raakvlakken."



Onbetaald verlof om te reizen

47,3 procent van de HR-professionals staat er niet voor open om iemand aan te nemen die van plan is om op den duur enkele maanden onbetaald verlof op te nemen om te reizen. Voor mannen is dit overigens minder een dealbreaker dan voor vrouwen, 55 procent van de mannen wil dit overwegen, terwijl minder dan de helft van de vrouwen (47,3 procent) dit prima vindt. Den Ronden: "Steeds meer mensen raken doordrongen van het belang van een goede werk-privébalans. Een werknemer de kans geven om onbetaald verlof op te nemen om te reizen, kan resulteren in een loyale werknemer die met meer levenservaring en frisse energie aan de slag gaat."