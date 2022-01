 Transport, logistiek en industrie inspiratiebron voor IT’ers

Bijna één op de vier ziet meeste innovatiekans bij overheid - Nederlandse IT’ers raken geïnspireerd als het gaat om IT-innovatie in de branches transport en logistiek (25 procent) en industrie (23 procent). Dat blijkt uit onderzoek van Winvision, innovatieve IT-dienstverlener, onder ruim 350 IT’ers. Bijna één op de vier (23 procent) vindt dat de overheid veruit de grootste slag kan slaan als het gaat om innovatie op het gebied van IT.



Zij denken dat er in deze branche nog genoeg innovatiekansen liggen. Ook de zorgsector (dertien procent) en het onderwijs (twaalf procent) kunnen volgens de IT’er nog stappen zetten.

Anita van Dekken, directeur bij Winvision: "Iedere branche heeft zo zijn zwaktes en sterktes als het gaat om (digitaal) transformeren. Zo zie ik dat binnen de bouw en infra vaak veel tijd en geld wordt vrijgemaakt om de digitale transformatie door te voeren. Veel bouwbedrijven hebben een duidelijke visie, mede doordat ze de urgentie van digitaliseren goed aanvoelen. Binnen de zorg zien we de laatste tijd dat

er mondjesmaat meer mensen in de board komen die kennis hebben van digitale, strategische vraagstukken. Het zou mooi zijn als dat de drive om te innoveren aanwakkert. Ook het onderwijs is zo’n typische markt waar men achterblijft met innovatie. Toch hebben we door de pandemie gezien dat ook zij digitaal flinke stappen hebben gezet."



Procesoptimalisatie- en automatisering

Om als organisatie vol in te kunnen zetten op IT-innovatie is het belangrijk dat processen geoptimaliseerd en geautomatiseerd zijn. Bij de meeste onderzochte organisaties heeft het automatiseren van processen voldoende prioriteit. Slechts dertien procent van de IT’ers vindt dat daar meer aandacht aangegeven moet worden. Wel is het overgrote deel het erover eens dat het automatiseren van processen veel tijd kost (74 procent). Tenslotte valt op dat bijna 40 procent ziet dat sommige collega’s bang zijn om door procesautomatisering overbodig te worden.



Het volledige onderzoeksrapport ‘Dromen, innoveren en transformeren’ getiteld, is hier te downloaden.