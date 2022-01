Vier mobile security trends voor 2022 Mobile device management is voorgoed veranderd - De pandemie heeft een blijvende verandering teweeg gebracht op gebied van mobile device management. HMD Global noemt de vier belangrijkste trends voor de mobile strategy van bedrijven voor 2022. Ze staan in dit artikel beschreven.



1.Grotere rol voor updates

Smartphones worden meer dan ooit gebruikt voor het behandelen van gevoelige informatie, zoals werkgerelateerde doeleinden, banktransacties en het bijhouden van persoonlijke gegevens. Daarom worden software- en beveiligingsupdates steeds essentiëler. De pandemie versterkte dit nog eens, doordat meer mensen remote werken, meer externe verbindingen opzetten en hun devices continu gebruiken. Daarnaast wordt er door recente politieke maatregelen tegenover Chinese telecombedrijven nog meer belang gehecht aan regelmatige software-updates en -upgrades, voornamelijk in het bedrijfsleven.

Stefan De Clerck, General Manager Benelux en France bij HMD Global, verklaart: "IDC voorspelde dat mobile security nog meer aan belang zou winnen. De markt is afhankelijker geworden van het gebruik van mobiele apparaten waardoor ook cyberaanvallen steeds vaker voorkomen. Hierdoor is het noodzakelijk om te vertrouwen op steeds beter beveiligde toestellen en deze altijd up to date te houden. Voor consumenten en zeker voor bedrijven is continuïteit belangrijk: ze moeten erop kunnen vertrouwen dat ze met een leverancier te maken hebben die er over een aantal jaar ook nog is om hun service, continuïteit en security-updates te kunnen garanderen. Westerse telecombedrijven bieden in deze tijden meer zekerheid."



2. Sustainability

Steeds meer bedrijven maken prioriteit van het op een meer milieubewuste manier zaken doen. Een deel van ecologisch verantwoord ondernemen is het samenwerken met leveranciers die het milieu respecteren, ook wanneer het op leveranciers van mobiele toestellen aankomt. Fabrikanten moeten groener denken in hun materiaalkeuze en in het productieproces, en leveranciers worden op die manier zo goed als verplicht om op een ecologische manier hun producten te ontwikkelen. Ecovadis controleert en erkent bedrijven op hun inzet voor duurzame praktijken bij de productie van telecomapparatuur. "HMD Global werd recent erkend met een goud Ecovadis-label. Dit houdt in dat we tot de bedrijven horen die zijn gecontroleerd op hun inzet voor duurzame praktijken bij de productie van telecomapparatuur", licht De Clerck toe.



3. Duurzaam gebruik van mobile devices

Sustainability manifesteert zich ook op het vlak van het gebruik van devices. Bedrijven willen hun devices langer behouden en gebruiken zonder dat ze aan efficiëntie verliezen. Immers, hoe langer devices gebruikt kunnen worden, hoe minder e-waste er geproduceerd wordt. Hardware van smartphones is inmiddels een stuk toekomstbestendiger dan pakweg vijf jaar geleden. De meest efficiënte manier om mobile devices langer te laten meegaan, is het optimaliseren van de software. Op deze manier proberen kunnen bedrijven de ecologische voetafdruk verkleinen en toestellen langer in gebruik houden.



4. Het verlanglijstje van bedrijven verandert

Bedrijven stellen nieuwe criteria voorop in hun keuze voor hard- en software. Vroeger waren features en specificaties de meest doorwegende factoren in de keuze van mobiele toestellen voor bedrijven. Nu security belangrijker wordt voor bedrijven, veranderen de eisen ten opzichte van het door leveranciers aangeboden update- en upgradebeleid.

De Clerck concludeert: "Bedrijven gaan meer en meer naar een beleid waarin duurzaamheid en veiligheid voorop staan met een sterke focus op de algemene impact op het milieu. Deze trends komen deels vanuit de economische ontwikkelingen die de zakelijke markt beïnvloedt hebben, maar ook vanuit de ambitie om meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Westerse telefoonleveranciers zijn al langer bezig met het updaten van hun duurzaamheids- en veiligheidsbeleid die ze aanbieden aan de zakelijke markt. Dit vertaalt zich zowel in hun updates en upgrades, maar ook in zaken zoals waar de data worden opgeslagen. Europese bedrijven zijn bijvoorbeeld gehouden aan de GDPR richtlijnen en daardoor is data-opslag veel veiliger geregeld dan Chinese bedrijven met servers in China. Bedrijven moeten kunnen samenwerken met een leverancier die op de beste manier hun specifiek beleid kan ondersteunen met zijn portfolio, services en softwarebeleid."

