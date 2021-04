 COVID-19 brengt nieuwe cyberdreigingen aan het licht

Corona verandert de manier van werken en ook de cyberdreigingen - Het coronavirus heeft bedrijven gedwongen om snel over te stappen op werken op afstand, vaak zonder de juiste beveiligingsmaatregelen te treffen. De Verizon Business Mobile Security Index (MSI) 2021 laat zien dat veel bedrijven hierdoor kwetsbaar zijn geworden en zich hebben blootgesteld aan cybercriminelen.



49 procent van de ondervraagde bedrijven in de MSI benadrukte dat veranderingen op het gebied van werken op afstand tijdens de lockdown een negatieve invloed hadden op de cyberveiligheid van hun bedrijf.

Het is interessant dat 40 procent van de ondervraagde bedrijven erkent dat mobiele apparaten de grootste bedreiging vormen voor de IT-beveiliging van hun bedrijf. Toch heeft 45 procent van hen de beveiliging van mobiele apparaten bewust opgeofferd om "de klus te klaren", zoals het behalen van een deadline of productiviteitsdoelstellingen. Bijna een kwart (24 procent) heeft de beveiliging van mobiele apparaten opgeofferd om beter te kunnen reageren op beperkende maatregelen die vanwege de pandemie waren ingesteld.



Verschuiving in de manier van werken

"De pandemie veroorzaakte een wereldwijde verschuiving in de manier waarop organisaties werken. Veel van hen hebben hun digitale transformatie en werkwijze versneld om tegemoet te komen aan de snel veranderende eisen van zowel werknemers als klanten,"zegt Sampath Sowmyanarayan, Chief Revenue Officer van Verizon Business. "Terwijl bedrijven hun inspanningen elders richtten, zagen cybercriminelen hun kans schoon om toe te slaan. Door het toegenomen aantal telewerkers en gebruik van mobiele apparaten is het dreigingslandschap veranderd. Dit betekent voor organisaties dat ze zich meer moeten richten op mobiele beveiliging om zichzelf en degenen die ze bedienen te beschermen."

Het effect van de pandemie op de beroepsbevolking zal een blijvende impact hebben. Volgens het rapport verwachtte een grote meerderheid (70 procent) van de organisaties die het aantal werknemers op afstand zag toenemen na de invoering van beperkende maatregelen, dat het daarna weer zou afnemen. 78 procent zei echter dat dit aantal nog altijd hoger zou liggen dan vóór de lockdown. In het algemeen verwachtten onze respondenten dat het aantal telewerkers zich rond de helft (49 procent) zou stabiliseren.



Ook kleine en middelgrote bedrijven lopen risico

Meer dan de helft van de ondervraagden (52 procent) zegt dat kleine en middelgrote bedrijven een groter doelwit zijn dan grotere ondernemingen. Maar ook al is dat het geval, toch heeft 59 procent van de kleine en middelgrote bedrijven aan beveiliging ingeboet, waarbij 22 procent te maken heeft gehad met een inbreuk op mobiele apparatuur. 78 procent verklaarde dat ze de beveiliging van mobiele apparaten serieuzer zouden moeten nemen.



Beveiliging moet altijd centraal staan

Van de ondervraagde organisaties maakt 72 procent zich zorgen over misbruik van apparatuur. Een deel van het probleem is dat veel bedrijven moeite hebben om een effectief beleid voor aanvaardbaar gebruik (Acceptable Use Policy, AUP) te ontwikkelen - 57 procent heeft er helemaal geen.

De MSI beschrijft mensen en gedrag, apps, apparaten en dingen en netwerken en cloud als de vier sectoren van het mobiele dreigingslandschap. Daarnaast biedt het deskundige inzichten in hoe men zich kan beschermen tegen dreigende cyberaanvallen, zoals het instellen van een Zero Trust Network Access (ZTNA)-model en een Secure Access Service Edge (SASE)-architectuur, die is ontworpen voor een mobile-first en cloud-first wereld.