  Miljoenen Nederlanders vrezen identiteitsdiefstal in 2022

Meer aanvallen met hulp van binnenuit - Een significant deel van de Nederlanders verwacht in het komende jaar slachtoffer te worden van identiteitsdiefstal, creditcardfraude of een andere vorm van cybercriminaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1000 Nederlandse consumenten in opdracht van securityspecialist Mimecast.



De respondenten beantwoordden diverse vragen over hun verwachtingen voor de komende 12 maanden. Bijna een op de acht Nederlanders (twaalf procent) gaf aan dat hun identiteit waarschijnlijk gestolen wordt. Een ongeveer even grote groep (dertien procent) denkt slachtoffer te worden van creditcardfraude. Ook verwachten veel Nederlanders dat zij in het komende jaar een phishingmail openen (twintig procent) of een nepsite bezoeken (vijftien procent).



Zorgen over hacks en datalekken

Ruim een op de zes Nederlanders acht de kans groot dat zijn e-mail (18 procent) of socialmedia-account (zeventien procent) gehackt wordt. Verder leven er grote zorgen over de gevolgen van datalekken in het bedrijfsleven. Ruim een kwart van de consumenten (26 procent) vreest een datalek waarbij hun privacygevoelige gegevens worden gestolen.

Bijna drie kwart van de Nederlanders (74 procent) zegt de risico’s rondom phishing te begrijpen en is van mening dat iedereen slachtoffer kan worden van cybercriminaliteit. "Tegelijkertijd zijn er dus miljoenen Nederlanders die de risico’s niet kennen of deze onderschatten", zegt securityexpert Sander Hofman van Mimecast. "Dat is zorgwekkend."



Voorspellingen voor 2022

Mimecast heeft zelf ook een blik op de toekomst geworpen. Het bedrijf vroeg enkele experts naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Dit zijn hun voorspellingen voor 2022:



1. Deepfakes vaker gebruikt voor phishing

Deepfaketechnologie ontwikkelt zich razendsnel en wordt in 2022 vaker ingezet voor phishingaanvallen. De crimineel maakt dan bijvoorbeeld een realistische video- of audio-opname van een topman en vraagt het doelwit om inloggegevens. Naarmate we meer van dit soort incidenten zien, zullen organisaties maatregelen treffen om de authenticiteit van stemmen en beelden vast te stellen of om het verzoek te valideren bij de bron.



2. Dreiging uit directe omgeving neemt toe

Steeds meer bedrijven laten hun werknemers werken waar ze maar willen, bijvoorbeeld op een flexplek of in een lunchroom. De wifinetwerken op deze plekken zijn vaak slecht beveiligd, wat kansen biedt aan cybercriminelen om in te breken. Ook groeit het risico op bedrijfsspionage. Concurrenten kunnen hier ongemerkt meeluisteren met videomeetings en telefoongesprekken waarin mogelijk gevoelige informatie wordt besproken.



3. Geopolitieke spanningen door cybercrime

Verschillende landen bieden een veilige haven aan cybercriminelen. Dit bemoeilijkt de opsporing en vervolging, terwijl de economische schade door bijvoorbeeld ransomware enorm is. Hierdoor komen de internationale verhoudingen in 2022 verder onder druk te staan. Mimecast verwacht dat westerse landen de druk opvoeren, bijvoorbeeld via economische sancties. In het ergste geval leidt dit tot ernstige geopolitieke conflicten.



4. Ongekend datalek treft miljarden mensen

Van smartphones en social media tot internetbankieren en patiëntgegevens: we delen continu data met derden. Ook worden steeds vaker verschillende databases met grote hoeveelheden gevoelige data gekoppeld, zonder adequate beveiliging. Experts van Mimecast vrezen dat hierdoor een walhalla voor cybercriminelen ontstaat. In 2022 gaan we daar mogelijk de gevolgen van zien, in de vorm van het eerste datalek waarbij persoonsgegevens van meer dan 1 miljard mensen op straat komen te liggen.



5. Meer aanvallen met hulp van binnenuit

Veel organisaties focussen zich op de bescherming tegen externe bedreigingen en het detecteren van cyberaanvallen. Daarom gaan cybercriminelen in 2022 op zoek naar alternatieve ingangen. Ze proberen bijvoorbeeld medewerkers om te kopen die toegang hebben tot bedrijfssystemen. Of ze laten hen inbreken in serverruimtes. Door de pandemie wordt dit minder snel opgemerkt, omdat er minder mensen op kantoor zijn.