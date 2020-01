 Encryptiesleutels en certificaten minder beveiligd dan gebruikersnamen en wachtwoorden

Mensen vertrouwen op een gebruikersnaam en wachtwoord - Venafi heeft de resultaten bekendgemaakt van onderzoek naar het beveiligen van identiteiten van mensen en apparatuur. Mensen vertrouwen op een gebruikersnaam en wachtwoord om zich te identificeren en veilig te communiceren, terwijl machine-identiteiten encryptiesleutels en certificaten gebruiken.



Slechts 54 procent van 1.500 ondervraagde IT-securityprofessionals werkt met policies voor de lengte en regelmatige vervanging van encryptiesleutels voor machine-identiteiten, terwijl 85 procent een policy heeft voor de lengte van wachtwoorden die medewerkers gebruiken.



Samenvatting onderzoeksresultaten

-49 procent van de respondenten controleert de lengte en regelmatige vervanging van encryptiesleutels, terwijl 70 procent dat voor wachtwoorden doet

- 5 procent heeft een beschreven policy voor hoe vaak certificaten en private keys vervangen moeten worden, terwijl 79 procent een vergelijkbare policy heeft voor wachtwoorden

- 42 procent van de ondervraagde organisaties heeft een automatische routine voor het rouleren van TLS-certificaten, in vergelijking met 79 procent voor het veranderen van wachtwoorden

- 53 procent controleert hoe vaak certificaten worden vervangen, versus 73 procent voor wachtwoordenExponentiële groei machine-identiteiten

Organisaties besteden dit jaar ruim $ 10 miljard aan het beschermen van de identiteiten van mensen, terwijl maar een fractie van dat bedrag wordt besteed aan het beschermen van alle machine-identiteiten. Het aantal menselijke gebruikers van zakelijke netwerktoepassingen groei maar amper, terwijl het aantal machine-identiteiten exponentieel groeit. Onder machine-identiteiten vallen ook alle virtual machines, applicaties, algoritmen, API’s en containers. Omdat cybercriminelen steeds beter de mogelijke invloed van machine-identiteiten en het minder beveiligen ervan begrijpen, proberen ze die vaker te misbruiken.



Effectieve targets

"Identiteiten zijn belangrijke elementen in de securitywereld," zegt Kevin Bocek, vice president security strategy & threat intelligence bij Venafi. "Machine-identiteiten zijn relatief nieuwe en effectieve targets voor cyberaanvallen, mede gezien het grote verschil in hoe ze worden beveiligd in vergelijking met identiteiten van mensen. Omdat de digitale economie in toenemende mate vertrouwt op artifical intelligence, containers, microservices en IOT-apparatuur, moeten CISO’s en security-professionals meer aandacht besteden aan het beveiligen van alle machine-identiteiten."