 Belastingplan 2022: wat verandert er voor werknemers en werkgevers?

Wat verandert er voor jou in 2022? - Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Zo worden mensen ouder en zijn er meer gepensioneerden in Nederland. Ook wisselen werknemers sneller van baan of beginnen ze eerder voor zichzelf. Daarom hebben de overheid en werknemers- en werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel.



Deze plannen kunnen echter pas ingaan wanneer ze in een wet staan. Zodoende is de overheid druk bezig voor het wetsvoorstel toekomst pensioenen.

Het originele plan was om de nieuwe wet dit jaar gereed te hebben. Dan konden de regels vanaf 1 januari 2022 ingaan. Dit alles is nu maximaal één jaar uitgesteld. Toch volgen er ook veranderingen vanuit het Belastingplan 2022 die zijn gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Reden te meer voor Ralph Koks, arbeidsjurist bij SD Worx, om alvast de belangrijkste veranderingen voor werknemers en werkgevers te delen.



Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Op dit moment zijn de mogelijkheden om een onbelaste thuiswerkvergoeding te bieden beperkt. Enerzijds kan hiervoor de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling worden aangewend. Anderzijds zijn er bestaande gerichte vrijstellingen binnen de werkkostenregeling, de gerichte vrijstellingarbovoorzieningen en de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke gereedschappen die met dit doel kunnen worden aangewend. Maar om hiervan gebruik te maken, moeten werkgevers aan specifieke voorwaarden voldoen. Een gericht vrijgestelde algemene thuiswerkvergoeding bestond dus nog niet.

Daarom wordt vanaf 1 januari 2022 een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten geïntroduceerd. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 2 per thuiswerkdag en is gebaseerd op een onderzoek naar de extra kosten van thuiswerken door het Nibud. Daarnaast blijft de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van maximaal € 0,19 per kilometer bestaan. Deze vergoedingen kunnen echter niet worden gecumuleerd.

"Stel dat een werknemer op dezelfde dag vanuit huis werkt en naar kantoor komt, dan moet een werkgever kiezen welke vergoeding hij of zij geeft," vertelt Koks. Andere zakelijke ritten, bijvoorbeeld voor een klantbezoek, kunnen wel aanvullend worden vergoed. Het uitgangspunt is dat de vergoedingen op declaratiebasis plaatsvinden en dat zorgt voor een extra administratieve last.



Mogelijkheid tot vaste vergoeding

De thuiswerkvergoeding kan ook worden toegekend in de vorm van een vaste vergoeding, zoals dat ook voor reiskosten mogelijk is. In de praktijk zullen werknemers en werkgevers namelijk afspraken maken over het aantal dagen waarop thuis gewerkt kan worden – los van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Werkgevers kunnen bij afspraken over thuiswerken en reiskosten een vaste (maandelijkse) vergoeding geven onder de zogeheten 214-dagenregeling. Deze regeling houdt in dat wanneer een werknemer minstens 128 dagen per jaar naar de vaste werkplek reist, de reiskostenvergoeding op jaarbasis mag worden berekend alsof deze werknemer op 214 werkdagen reist.

Koks: "Vanaf 1 januari 2022 mag ook de thuiswerkvergoeding als vast maandelijks bedrag worden gegeven op basis van deze 214-dagenregeling. Hiervoor moet een werknemer 128 dagen of meer vanuit huis werken. Let wel goed op: de thuiswerk- en reiskostenvergoeding moeten voortaan allebei pro-rata worden berekend op basis van het aantal reisdagen en thuiswerkdagen. Dit is niet op basis van het aantal werkdagen."



Bijtelling elektrische auto 16 procent in 2022

De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto’s wordt ook na 2021 gecontinueerd, maar wel geleidelijk afgebouwd. In 2022 wordt de korting verlaagd tot 6 procent-punt (2021: 10 procent-punt), zodat de bijtelling uitkomt op 16 procent. Het lage percentage mag slechts worden toegepast tot een cataloguswaarde van € 35.000 (2021: € 40.000). Over het meerdere geldt het algemene percentage. Voor auto’s op waterstof en auto’s met zonnepanelen mag het lage percentage worden gehanteerd voor de volledige cataloguswaarde.

"Ieder nieuw jaar brengt nieuwe veranderingen met zich mee. Het is voor werkgevers en hun werknemers belangrijk om al deze wijzigingen goed in de gaten te houden. Niet alleen als het aankomt op de thuiswerkvergoeding, maar ook voor aspecten als de verruiming van de werkkostenregeling en de bijtelling voor elektrische auto’s," besluit Koks.