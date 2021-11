 Nederlanders laten € 163 miljoen liggen door onbekendheid met middelingsregeling

Bij een sterk wisselend inkomen kunnen Nederlanders hun inkomens van drie opeenvolgende jaren middelen - Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft nog nooit van de middelingsregeling gehoord. Met deze regeling kun je belastinggeld terugkrijgen als je inkomen in de afgelopen vijf jaar schommelde. Nederlanders laten hiermee opgeteld € 163 miljoen liggen bij de Belastingdienst. Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder 2.600 klanten gecombineerd met een analyse van openbare kamerstukken.



Bij een sterk wisselend inkomen kunnen Nederlanders hun inkomens van drie opeenvolgende jaren middelen. De te betalen belasting wordt dan opnieuw berekend op basis van het gemiddelde inkomen over die drie jaar. Het bedrag dat per middeling werd teruggestort lag in 2016 gemiddeld rond de € 1.600 en stijgt de laatste jaren flink. In 2020 was dit bedrag bijna verdubbeld tot € 3.100.



Helft kent regeling niet

Middeling gaat niet automatisch, rechthebbenden moeten deze regeling zelf aanvragen. Uit onderzoek onder Knab-klanten blijkt dat 49 procent de middelingsregeling niet kent. Nog eens 20 procent heeft er weleens van gehoord, maar weet wat je moet doen om het geld terug te vragen. Het Ministerie van Financiën verwacht over 2021 in totaal € 185 miljoen kwijt te zijn aan middelingsuitkeringen. Oskar Barendse, financieel expert bij Knab: "We hebben het nagevraagd bij het ministerie, volgens hen zou de Belastingdienst dit jaar minimaal € 348 miljoen moeten uitkeren als iedereen die er recht op heeft zou middelen. Dat betekent dat we met z'n allen zo'n € 163 miljoen laten liggen."



Doelgroep voor middelingsregeling door corona nog groter

Volgens cijfers van het Ministerie van Financiën kunnen op dit moment tussen de 153.000 en 350.000 Nederlanders middelen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat veel meer mensen door corona te maken kregen met wisselende inkomsten. De genoemde aantallen werden door het ministerie namelijk al in 2018 - dus voor de pandemie - begroot.

De ondervraging van Knab bevestigt dit mogelijke corona-effect. Van de ondervraagden die - naar eigen zeggen - in aanmerking komen voor middeling, geeft 30 procent aan dat ze uitsluitend door corona wisselende inkomsten hadden. Op basis van deze cijfers zou de groep die recht heeft op belastingteruggave dus nog sterk toenemen.