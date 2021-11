 Uitgebreide werkkostenregeling verlengd: meer ruimte voor kerstpakketten

Houd je kerspakketten fiscaal vriendelijk - Een manager moet er altijd over waken dat een kerstpakket geen ‘vergiftigd geschenk’ is. De regel is dat als een werknemer een gift van het bedrijf krijgt, de loonbelasting en de premie volksverzekering van toepassing zijn. Hierop bestaan al enige tijd een aantal uitzonderingen, waardoor kerstpakketten eigenlijk al jaren op een fiscaal vriendelijke manier worden gegeven.



Om bedrijven tijdens de corana-crisis tegemoet te komen is deze mogelijkheid in 2020 zelfs verder verruimd. En er is goed nieuws, want deze verruiming is voor 2021 opnieuw verlengd. Dat vertelt Joost Moelands, de eigenaar van Cadeau Company en Kerstpakketten Company.

Moelands legt uit hoe het vroeger was geregeld: "In de oude regeling, die tot 2015 nog van toepassing was, konden werknemers fiscaal voordelig geschenken geven tot een bedrag van 70 euro. Hier bovenop betaalde de werkgever dan een eindheffing van twintig procent. Een kerstpakket van 70 euro kostte de werkgever op deze manier dus 84 euro. Deze 70 euro kon ook aan andere geschenkjes voor het personeel worden besteed, bijvoorbeeld voor hun verjaardag of een jubileum. Managers dienden dan ook per werknemer bij te houden hoeveel geschenkjes ze al hadden gekregen. In de praktijk maakte een bedrijf dan op het einde van het jaar de berekening en ging men na hoeveel budget er nog over was voor een feestelijk kerstpakket."



Eenvoudiger en ruimer

"Tot vorig jaar bestonden er zo 29 verschillende regelingen voor uiteenlopende verstrekkingen en vergoedingen. Dat vond de wetgever iets te complex. Daarom is alles vereenvoudigd en moeten werkgevers en managers nu enkel nog rekening houden met de werkkostenregeling (WKR). Dit is een regeling waarbij een deel van het fiscale loon vrij te besteden is aan onbelaste verstrekkingen en vergoedingen. Deze vrije ruimte kan bijvoorbeeld worden besteed aan kerstpakketten," gaat Moelands verder.

Volgens Moelands is er nu meer ruimte voor fiscaal vriendelijke kerstpakketten: "Daarnaast heeft de wetgever de vrije ruimte vorig jaar verhoogd van 1,7 naar 3,0 procent over de fiscale loonsom van de organisatie. Dit verhoogde percentage is enkel van toepassing op de fiscale loonsom tot en met 400.000 euro. Voor de fiscale loonsom boven 400.000 euro geldt een tarief van 1,18 procent. Vroeger was er bij een fiscale loonsom van 300.000 euro een vrije ruimte van 5.100 euro, terwijl dat nu 9.000 euro is. Er is dus meer bestedingsruimte en er zijn minder regelingen."



Overleggen met de accountant en de boekhouder

Toch raadt Moelands aan om dit vooraf even met de accountant te spreken: "Managers moeten ook rekening houden met de zogenaamde gebruikelijkheidstoets. Deze gebruikelijkheidstoets schrijft voor dat de uitgave niet voor meer dan 30 procent mag afwijken van wat normaal is binnen de organisatie of de branche. Als kerstpakketten van 30 euro normaal zijn, kunnen er nu niet ineens kerstpakketten van 250 euro worden gegeven. Vaak weten managers niet zo goed wat gebruikelijk is. De accountant kan daarbij helpen."

"Voor de manager betekent de nieuwe regeling enerzijds dat er meer ruimte is voor voordelen als kerstpakketten, maar anderzijds ook dat het noodzakelijk is om na te gaan hoe groot het resterende budget nog is. Even overleggen met de boekhouder blijft dan ook wenselijk," sluit Moelands het gesprek af.