 Corona zorgt voor boost kerstpakketten

Zitten werknemers er nog op te wachten? - De dagen worden korter, de temperatuur gaat omlaag en de kerstverlichting komt weer tevoorschijn: november is begonnen. Bij Maxilia Relatiegeschenken zijn de eerste duizenden kerstpakketten inmiddels alweer besteld. Te vroeg? Nee! Vanwege de lage beschikbaarheid van vervoersbedrijven en leveranciers komen de levertijden namelijk steeds meer onder druk te staan.



"Het laatste kwartaal van het jaar is altijd een van de drukste perioden voor zowel leveranciers als vervoersbedrijven. Daarbij is tegen verwachting in, de vraag naar kerstpakketten nog steeds heel erg hoog," zegt Van Brenk. "Veel medewerkers kijken erg uit naar het krijgen van het kerstpakket. We zien dan ook dat bedrijven er steeds vaker een echte beleving van maken en eerder hun bestelling plaatsen."



Traditionele ragout steeds minder populair

In Nederland worden gadgets in het kerstpakket steeds populairder, zo blijkt uit onderzoek van Maxilia Relatiegeschenken. "De traditionele kerstpakketten zijn niet meer zo populair als vroeger. Technologie en gadgets zijn juist erg in opkomst en dat zien we ook terug bij de vraag naar kerstpakketten." Waar men eerder veelal een traditioneel pakket met ragout, chocolademelk en rookworst kreeg is de kentering steeds meer zichtbaar. Speakers, draadloze oordopjes en gepersonaliseerde Doppers vliegen de laatste jaren als warme broodjes over de toonbank in de decembermaand. Kiest de werkgever toch voor een traditioneel kerstpakket vol lekkernijen dan heeft deze steeds vaker een knus en romantisch tintje waarbij gezelligheid centraal staat.

Ook cadeaubonnen als kerstpakket zijn steeds minder populair. Deze worden vaak als onpersoonlijk ervaren. Medewerkers krijgen hierdoor het gevoel dat de baas zich er wel heel makkelijk vanaf maakt, waardoor de waardering achterblijft en het geschenk zijn doel mist. Wel groeit het keuzecadeau. Hierbij kunnen werknemers zelf een cadeau uitkiezen op bijvoorbeeld een georganiseerde markt waar allemaal lokale ondernemers staan.



Waardering vinden werknemers belangrijk

Ondanks de financiële gevolgen van de coronacrisis bestellen bedrijven niet minder kerstpakketten. De gemiddelde besteding gaat juist omhoog bij het kopen van kerstpakketten. "Waardering voelen is in deze tijden heel belangrijk. Veel mensen zijn een groot deel van het jaar niet op kantoor geweest. Dan kan een kerstpakket weer een heel verbonden gevoel geven", gaat Johan verder. "Met een kerstpakket geeft een werknemer waardering voor de genomen moeite in het afgelopen jaar. Een extraatje. Daarnaast zorgt de verruimde werkkostenregeling van drie procent ook voor extra bestedingsruimte bij werkgevers. Heb jij bijvoorbeeld 100 man in dienst en maximaal €400.000 loonkosten, dan komt dit uit op een onbelast budget van €120,- per werknemer."

Bedrijven geven de laatste jaren dan ook steeds meer geld uit aan kerstpakketten. "De waarde van het pakket vinden veel mensen echter niet belangrijk. Het gaat om de gedachte die erachter zit", vertelt Cor van Engelenhoven, oprichter van Maxilia. "Kerst is hiervoor het ideale moment. Wij zien dat er steeds vaker een persoonlijk kaartje wordt toegevoegd aan het kerstpakket. Zelf doe ik dit ook, want ik spreek lang niet iedere werknemer op dagelijkse basis. Maar ik zie wel wat zij doen voor Maxilia en die waardering spreek ik graag uit."



Kerstpakketten voor de internationale collega

Hoewel het ontvangen van een kerstpakket een typisch Nederlandse traditie is, worden bedrijven steeds internationaler. Het wordt dan ook steeds belangrijker om óók voor die leuke Franse, Spaanse of Italiaanse collega een passend kerstgeschenk te bedenken. Want waar in Nederland de gadgets in opkomst zijn, hecht men in Frankrijk juist meer waarde aan typische kerstgeschenken zoals kerstballen en kerstmutsen. In Spanje en Italië blijft goed eten en drinken belangrijk. Het gaat dan wel om kwaliteitsproducten en delicatessen. In de Zuid-Europese landen is het gezamenlijk nuttigen van luxe streekproducten zoals de Italiaanse Panettone namelijk traditie.