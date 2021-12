 Medewerker weer centraal stellen grootste uitdaging voor Europese HR-afdeling

Diepere contacten met werknemers nodig - Vorig jaar waren Europese bedrijven vooral bezig met operationele HR-taken, zoals dienstverlening, loonberekening en -betaling. Deze taken werden als belangrijkste uitdagingen gezien tijdens de pandemie. Dit jaar ligt de focus echter volledig op werknemers, zo blijkt uit een enquête van SD Worx.



Werkgevers, van Spanje tot Scandinavië, zien het welzijn en de veerkracht van hun personeel in toenemende mate als belangrijkste HR-uitdaging voor de komende jaren. De werknemerservaring en -betrokkenheid volgen daarna pas.

"De pandemie heeft een serieuze impact gehad op de manier waarop we ons werk inrichten. Het is daarom geen toeval dat bedrijven meer tijd en moeite steken in hun belangrijkste assets: hun mensen. Bedrijven geven, meer dan ooit, om hun mensen en investeren in hen vormt de grootste uitdaging voor volgend jaar," zegt Cathy Geerts, Chief HR Officer bij SD Worx.



De ‘h’ van HR

Met behulp van de jaarlijkse werkgeversenquête 'The Future of Work and People' houdt SD Worx bij hoe ondernemers en HR-professionals naar de toekomst kijken. Als er dit jaar iets naar voren komt, is het wel dat er een grote behoefte is aan een meer mensgericht HR-beleid. "De operationele gevolgen van de eerste coronagolven, en de daaropvolgende economische onzekerheid, zijn aangepakt. Nu is het tijd om weer op groei te focussen," vertelt Geerts. "En dat inspireert bedrijven om hun belangrijkste kapitaal opnieuw centraal te stellen. Ter illustratie: de top vijf van HR-uitdagingen – volgens Europese bedrijven – gaan over de banden (weer) aanhalen met, en het versterken van, het personeel."



Mkb is bezorgd over duurzame inzetbaarheid

Met name tussen het mkb en (middel)grote bedrijven zijn er opvallende verschillen. Zo is de duurzame inzetbaarheid van werknemers voor kleinere bedrijven een veel grotere zorg. Hoe zorgen ze voor een lange en zinvolle loopbaan voor hun medewerkers? Geerts: "Dat kan worden verklaard door het feit dat er minder (verticale) loopbaanmogelijkheden zijn in het mkb, vaak omdat de organisatie kleiner is. Voor hen is het zodoende moeilijker om prikkelende ontwikkelingsmogelijkheden te creëren."

Ook bij grotere bedrijven ligt er een focus op hun mensen, maar dan met andere accenten: zowel de organisatie van hybride werken als personeelsretentie staan in de top 5 van HR-uitdagingen, terwijl de ‘war for talent’ ook relatief hoger scoort. "Grotere bedrijven maken vaker gebruik van thuiswerken en daardoor kan het lastiger zijn om een goede band met de werknemers te behouden. We zien ook meer personeelsverloop bij grote ondernemingen, wat verklaart waarom de war for talent als een van hun belangrijkste uitdagingen wordt gezien," verklaart Geerts.



Verschillen tussen landen

De focus op mensen is duidelijk zichtbaar in alle landen, met 'personeelswelzijn en veerkracht' bovenaan de lijsten bij de helft van alle onderzochte landen. Er zijn echter enkele opmerkelijke bijzonderheden. Zo vinden Britse bedrijven het behoud en verloop van werknemers de meest uitdagende HR-taak voor de komende jaren, terwijl Franse en Belgische bedrijven zich zorgen maken over het aantrekken en werven van nieuw talent. Duitse bedrijven maken zich op hun beurt zorgen over de duurzame inzetbaarheid van werknemers en Scandinavische bedrijven over het welzijn en de veerkracht.



Gezond, gelukkig, productief

"Om de veerkracht van de organisatie te vergroten, en echte waarde te creëren, beseffen managers dat ze directere en diepere contacten moeten leggen met hun werknemers," licht Geerts toe. "Werknemers verwachten in deze tijd dat alles volgens hun ritme en wensen verloopt. En naarmate werknemers hun loopbaan steeds meer in eigen handen nemen, en kiezen voor een gezonde balans tussen werk en privé, moet HR alles in het werk stellen om bij te blijven. Vandaar de focus op mensen in de huidige HR-uitdagingen. Wie gelukkige, productieve en gezonde werknemers kan garanderen, heeft de sleutel tot succes op de lange termijn en behoudt zijn getalenteerde werknemers."



Meer te weten komen? Download het gratis e-book Top 10 HR challenges for 2022 (and how to overcome them).