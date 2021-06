 Generatie-Z en Millennials maken zich minder zorgen over hun persoonlijke data

Gemak is belangrijker dan beveiliging en privacy - IBM Security kondigt een onderzoek aan over het digitale gedrag van consumenten tijdens de pandemie. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten door de pandemie slechte gewoontes hebben overgehouden als het gaat om hun beveiliging. Hierdoor hebben cybercriminelen nog meer munitie gekregen om cyberaanvallen te plegen op bedrijven.



In de Benelux werden er gemiddeld tien nieuwe accounts aangemaakt tijdens de pandemie. 56 procent van de deelnemers zegt dat ze deze account(s) niet gaan verwijderen. Daarnaast zegt bijna de helft van de respondenten dezelfde inloggegevens voor verschillende account(s) te gebruiken. Deze ontwikkeling is uitermate zorgelijk omdat het zorgt voor een groter aanvalsoppervlak voor cybercriminelen. Opmerkelijk is dat met name Generatie-Z en Millennials zich minder zorgen maken over hun persoonlijke data en hierdoor onzorgvuldiger met hun online veiligheid omgaan.



Het onderzoek is verricht door Morning Consult. Aan het onderzoek hebben 22.000 respondenten uit 22 markten, waaronder de Benelux, meegewerkt. Zie hieronder de belangrijkste resultaten van het onderzoek:

: mensen hebben tijdens de pandemie gemiddeld 15 nieuwe online accounts aangemaakt, wat neerkomt op meer dan 80 miljard nieuwe accounts over de hele wereld. 44 procent is niet van plan om deze nieuwe accounts na de pandemie te verwijderen. In de Benelux werden er gemiddeld 1tien nieuwe accounts aangemaakt. 56 procent van de deelnemers is niet van plan om deze nieuwe accounts te verwijderen. Hierdoor ontstaat er een groter aanvalsoppervlak voor cybercriminelen; Overbelasting van accounts leidt tot wachtwoordvermoeidheid : 82 procent van de respondenten geeft toe dezelfde inloggegevens te gebruiken voor verschillende accounts. In de Benelux geeft 46 procent van de generatie-Z respondenten aan inloggegevens te hergebruiken. Bij oudere generaties ligt dit percentage een stuk lager: Millennials: 34 procent, Generatie-X: 37 procent, Boomers: 36 procent;

: 82 procent van de respondenten geeft toe dezelfde inloggegevens te gebruiken voor verschillende accounts. In de Benelux geeft 46 procent van de generatie-Z respondenten aan inloggegevens te hergebruiken. Bij oudere generaties ligt dit percentage een stuk lager: Millennials: 34 procent, Generatie-X: 37 procent, Boomers: 36 procent; 63 procent procent van de respondenten maakte gebruik van COVID-19 gerelateerde digitale services;

Gemak is belangrijker dan beveiliging en privacy : meer dan de helft (51 procent) van de millennials zou liever een bestelling plaatsen via een mogelijk onveilige app of website in plaats van bellen of persoonlijk naar een fysieke locatie te gaan. In de Benelux ligt dit percentage op 49 procent. Dit betekent dat de meeste nieuwe accounts die worden aangemaakt, waarschijnlijk bestaan uit hergebruikte e-mail- en wachtwoordcombinaties, die de afgelopen tien jaar zijn blootgelegd via datalekken;

: meer dan de helft (51 procent) van de millennials zou liever een bestelling plaatsen via een mogelijk onveilige app of website in plaats van bellen of persoonlijk naar een fysieke locatie te gaan. In de Benelux ligt dit percentage op 49 procent. Dit betekent dat de meeste nieuwe accounts die worden aangemaakt, waarschijnlijk bestaan uit hergebruikte e-mail- en wachtwoordcombinaties, die de afgelopen tien jaar zijn blootgelegd via datalekken; De weg effenen voor digitale ID? Het concept van ‘vaccinpaspoorten’ stelt consumenten bloot aan een real-world use case voor digitale referenties; 65 procent zegt dat ze nu bekend zijn met het concept van digitale inloggegevens, en 75 procent zou het waarschijnlijk gaan gebruiken als het concept algemeen geaccepteerd is. In de Benelux geeft 65 procent van de respondenten aan gebruik te zullen maken van een digitale ID.

Het volledige rapport kun je downloaden via: http://ibm.biz/IBMSecurity_ConsumerSurvey