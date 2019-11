 Traditioneel kerstpakket maakt plaats voor kerstgeschenk

Mensen willen een écht mooi product met een goede uitstraling - Het traditionele kerstpakket verliest het dit jaar van het kerstgeschenk. Nederland ontvangt dit

jaar het liefst een hippe gadget. Dat blijkt uit recent onderzoek van Allgifts. Ook is onderzocht

hoeveel werkgevers besteden aan een kerstattentie en wat de perfecte samenstelling is van een

kerstpakket.



Van de respondenten koopt ongeveer de helft ook zelf de kerstgeschenken en –pakketten in. Onder

kerstpakketten vallen de traditionele samenstellingen van typische kerstartikelen zoals kaarsjes,

mokken en winterse lekkernijen. Bij kerstgeschenken daarentegen, wordt vaak één product gegeven.

Een luxer product. Waar 35 procent van de respondenten de voorkeur geeft aan een kerstgeschenk,

prefereert 32 procent een kerstpakket. Wel is het zo dat, zo bleek uit het onderzoek, liefhebbers van

kerstpakketten graag een combinatie van een kerstgeschenk en etenswaren ontvangen.



Gadgets het meest populair

"Naar schatting worden er rond de kerst wel twee keer zoveel gadgets besteld als in de rest van het

jaar", merkt accountmanager van Allgifts Eva van Huffelen op. Het onderzoek bevestigt deze

uitspraak. 34 procent van de respondenten geeft aan het allerliefst een technologisch artikel zoals een

activity tracker of een powerbank te krijgen. Na gadgets is woondecoratie het meest gewild. Die

categorie kreeg twintig procent van de stemmen. Dan volgen, beide met veertien procent, eten en drinkwaren en

verzorgingsproducten. Van de respondenten die ook kerstgeschenken inkopen, zoekt de helft naar

iets wat op de eerste plaats past bij het bedrijf, boven wat de ontvanger wenst te krijgen.

Desalniettemin geven ontvangers hun kerstattentie gemiddeld een 7,8, zo blijkt uit het onderzoek.

Inkopers lijken dus wel degelijk goed te weten wat voor cadeau de ontvanger graag krijgt.



Meer voor werknemers

De meeste respondenten geven aan dat een kerstattentie krijgen gevoelens oproept. Het grootste

deel ervan ervaart een positief gevoel. Het gevoel dat hij gewaardeerd wordt. Slechts vijf procent geeft aan

dat een kerstattentie weinig tot geen gevoel oproept. Opvallend is dat volgens het onderzoek

duidelijk meer wordt besteed aan werknemers dan aan externe relaties. Er wordt aan kerstattenties

gemiddeld €43,50 besteed voor werknemers. Voor externe relaties is dit gemiddeld €24,50. Mogelijk

worden deze bedragen volgend jaar hoger. De overheid wil namelijk de bestedingsruimte vergroten.

Met ingang van 1 januari 2020 zou het percentage dat onbelast besteed mag worden, van 1,2 procent naar

1,7 procent stijgen. Mits dit voornemen doorgezet wordt, natuurlijk. Die stijging geldt bij totale

loonsommen tot €400.000.



Ecologisch verantwoord tijdens de kerst

Duurzaamheid is het hele jaar door een begrip, dus ook met kerst. Van Huffelen: "Met kerst zie je dat

mensen toch liever een écht mooi product met een goede uitstraling willen. Maar wel vaak met een

plasticvrije verpakking." De ideale kerstattentie zou dus een gadget zijn, maar daar zitten nog wel

wat eisen aan: hij moet lang meegaan, plasticvrij verpakt zijn en hij moet passen bij het bedrijf.