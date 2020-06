 Inzameling ICT-afval stijgt met elf procent tot tien miljoen kilo

Significante stijging in deelnemers en volume - Stichting ICT Milieu zamelde in 2019 via Wecycle tien miljoen kilo ICT-afval in, een aanzienlijke stijging ten opzichte van negen miljoen kilo in 2018. Dit komt o.a. door de uitbreiding van het inzamelnetwerk en een nieuwe ophaalservice, waarmee het makkelijker is om afgedankte apparatuur in te leveren. In de ICT Milieumonitor zoomt ze in op kerncijfers van 2019.





Rob Idink, voorzitter Stichting ICT Milieu: "We zijn trots op de groeiende bijdrage die we vanuit ICT Milieu leveren aan de inzameldoelstelling en het circulair maken van de e-waste keten in Nederland. Dit doen we al twintig jaar, en in 2019 mochten we dit voor maar liefst 321 producenten en importeurs faciliteren, elf procent meer dan vorig jaar. Gezamenlijk hebben we met hen het afgelopen jaar een significante stijging in ingezameld volume bereikt: maar liefst tien miljoen kilo, ten opzichte van negen miljoen kilo in 2019."

De stijging van het ingezamelde volume zat vooral in de hoek van de printers, klein en professioneel ICT, dat nu ruim meer dan de helft van het volume uitmaakt (56 procent). De hoogwaardige stroom van desktops, laptops, tablets en mobiels liet ook een lichte stijging zien en komt uit op 28 procent van het totaal. Het gewicht van monitoren nam per saldo af (naar 16 procent) doordat de daling van ingezamelde zware CRT schermen hard doorzet ten gunste van de veel lichtere platte FPD schermen.



76 procent van grondstoffen teruggewonnen, 14.100 ton CO2 vermeden

Van het ingezamelde volume kon ruim driekwart (76 procent) opnieuw als grondstof worden ingezet door verdere doorsortering en gecertificeerde verwerking. Het aandeel materiaal hergebruik van ICT Milieu is daarmee een procent toegenomen in 2019. Hiermee voldoet het ruim aan de diverse verwerkingsnormen voor de onderliggende product stromen.

Metalen blijven het grootste aandeel uitmaken binnen de teruggewonnen materialen (5,3 mln kg, 70 procent), gevolgd door plastics (1,5 mln kg, ywintig procent) en glas (0,3 mln kg 4 procent). Inclusief energieterugwinning wordt zelfs een totale nuttige toepassing gehaald van 95 procent. Door het terugwinnen en opnieuw inzetten van materialen, is er minder winning van nieuw grondstoffen nodig. De CO2-emissies die daardoor worden vermeden is voor de ICT-stroom binnen Wecycle berekend op 14.100 ton kg.



Inzameling vergemakkelijkt met uitbreiding inzamelnetwerk

Eén van de oorzaken van het verhoogde volume inzameling, is de uitbreiding van het inzamelnetwerk bij gemeenten en winkels. Daarmee heeft Wecycle het in 2019 extra makkelijk gemaakt voor consumenten om hun afgedankte apparatuur in te leveren voor recycling. Ook introduceerde zij de Wecycle Premium Pickup service, waarbij tijdens installatie van nieuwe apparatuur aan huis oude elektrische apparaten gelijk kunnen worden meegegeven. De inzameling bij de foodretail is uitgebreid met nieuwe inzamelmeubels bij ondermeer de Aldi en Hoogvliet. Geïnteresseerd in de totale inzamel- en campagneactiviteiten van Wecycle? Lees dan het jaaroverzicht van Wecycle.



Verdubbeling aantal gecertificeerde verwerkingslocaties

Het aantal locaties waar de stromen van Wecycle worden gesorteerd is in 2019 toegenomen tot zeventien, welke veelal ook WEEELabEx gecertificeerd zijn vanwege de verwerkingsactiviteiten. Zo wordt er steeds meer waardevol werk verzet in de hele e-waste keten. KPMG berekende dat over de hele keten in totaal 700 fte werkzaam is, waarvan ruim een kwart ‘social return’ arbeidsmarkt toeleidingsbanen zijn.

In 2019 zijn de contracten met de verwerkers vernieuwd. Inclusief de gecertificeerde sorteercentra zijn er nu 16 WEEELabEx gecertificeerde locaties waar afgedankte ICT-apparatuur voor ICT Milieu wordt verwerkt. Veel recyclers verwerken naast de consumentenstromen, ook hoogwaardige apparatuur die rechtstreeks worden aangeleverd door bedrijven ter (data)vernietiging.

Jeroen van der Tang, manager stichting ICT Milieu: "Wij roepen bedrijven op om altijd gebruik te maken van één van de 60 gecertificeerde recyclers. Allereerst is dat milieu verantwoord en veilig. Daarnaast rapporteren deze verwerkers ook aan het Nationaal WEEE Register (NWR) en draagt dat extra volume zo ook bij aan de nationale inzameldoelstelling." Het NWR zal dit jaar na de zomer de inzamel- en verwerkingsresultaten presenteren over 2019.



Daarnaast is vorig jaar een aantal pilots voor hergebruik van apparaten en onderdelen gestart, bijvoorbeeld voor FPD monitoren. In samenwerking met de partners in de keten, kon zo ook snel worden geschakeld om refurbished laptops van bedrijven ter beschikking te stellen aan leerlingen die door corona geen toegang hadden tot onderwijs. De actie om laptops in te zamelen is opgeschaald door NLdigital onder de noemer #allemaaldigitaal, waardoor inmiddels een paar duizend laptops zijn opgeknapt en uitgedeeld via de diverse partners in het project.