 Zeven toffe producten die het milieu een handje helpen

Verwerk afval als grondstof - Om het milieu en het klimaat te beschermen, moet zowel de hoeveelheid afval als de CO2-uitstoot fors worden beperkt. "Daarbij kan het helpen om ze als grondstof te verwerken in nieuwe materialen," stelt Yvonne Keijzers, die onder andere ‘aanjager’ is van de Green Capital Challenge.



Ze geeft managers zeven voorbeelden van producten die niet alleen mooi zijn, maar ook nog eens goed voor het milieu.



1. Schoenzolen van ehhh… kauwgom

"Kauwgom is een van de lastigste materialen om op te ruimen," weet Keijzers. Jaarlijks komt alleen al in Amsterdam 1,5 miljoen kilo van het spul op straat terecht. Dat is voldoende grondstof om iets nuttigs mee te doen, dacht Gumshoe. Deze start-up kwam op het idee om schoenzolen te maken van de rubberachtige stof.

Gumshoe werkt samen met Gumdrop Ltd, dat alle soorten kauwgomafval verwerkt tot Gum-tec. Dit is een materiaal dat als grondstof kan worden ingezet in de kunststof- en rubberindustrie. Het Amsterdamse merk Explicit Wear maakte er een coole sneaker van, met een zool van kauwgom waarop de kaart van Amsterdam is te zien.



2. Lekker liggen op oude smartphones

In Nijmegen staan sinds 2018 tien blauwe 'eco-lounges' die zijn gemaakt uit de behuizing van afgedankte elektronische apparatuur, zoals computers en smartphones. Heerlijk om op te liggen en van de zon te genieten.

"Het ontwerp van Hugo van der Kallen werd ontwikkeld dankzij samenwerking tussen Green Capital Challenges, afvalverwerker Dar, Stichting de Bastei en recycleorganisatie Wecycle," vertelt Keijzers. "Zij wilden de inwoners van de stad laten zien dat schijnbaar waardeloos materiaal toch veel waarde heeft. Het gerecyclede materiaal werd geleverd door ECO-oh!, en de onderstellen zijn geproduceerd door SUN RVS. Natuurlijk zijn alle onderdelen 100 procent herbruikbaar en recyclebaar."



3. CO2-slurpende tapijttegel

Vloerenfabrikant Interface voegde 's werelds eerste koolstofnegatieve tapijttegel, genaamd Proof Positive, toe aan het assortiment. "Deze tapijttegel maakt net als planten gebruik van fotosynthese," legt Keijzers uit. "Proof Positive slaat CO2 op en houdt het minstens één generatie vast. Na het einde van de levensduur komt de tegel weer terug bij Interface en wordt het materiaal hergebruikt. De CO2 blijft daardoor in een kringloop."

Het bedrijf heeft ook Carbon Neutral Floors geïntroduceerd: een gratis programma dat klanten helpt om de koolstofemissies van bouwmaterialen en producten te verminderen, ook wel 'embodied carbon' genoemd. Deze emissies tellen namelijk behoorlijk op bij de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwde omgeving. Een ander doel is om de klant te ondersteunen bij het behalen van zijn eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Interface schat in dat het in 2018 in totaal 400.000 ton CO2-uitstoot heeft gecompenseerd. Dat komt overeen met de hoeveelheid CO2 die jaarlijks wordt geabsorbeerd door bijna 200 hectare bos.



4. BE O bottle van suikerriet

Wat doet iemand die jarenlang in de plasticindustrie heeft gewerkt? Nou, producten ontwikkelen waar GEEN plastic in zit. Damir Perkic bedacht een drinkbeker die is gemaakt van Braziliaans suikerriet. De flessen worden gekleurd met natuurlijke kleurpigmenten en zijn 100% recyclebaar. De start-up ontwikkelt ook andere producten uit alternatieve grondstoffen, waaronder algave en algen.



5. U kunt van alles met oude koffieprut

Gooi nooit meer oude koffieprut weg. Want volgens Keijzers kunt u er alle kanten mee op. Bijvoorbeeld oesterzwammen mee opkweken, of industriële producten van maken. Coffee Polymer van OVdesigns uit Zwolle is een materiaal dat voor 30% bestaat uit koffiedik en voor 70% uit andere groene grondstoffen.

Het materiaal kent drie varianten. Espresso Polymer is een biobased materiaal dat geschikt is voor producten die lang mee moeten gaan, zoals stoelen en trays. Bij het afdanken van zo’n product kan het materiaal volgens de producent gewoon in de gft-bak.

Cappuccino Polymer is houdbaar onder droge omstandigheden, maar zodra het materiaal in de natuur terechtkomt, breekt het biologisch af. Daarmee is het materiaal geschikt voor producten die iets minder lang mee hoeven te gaan. Denk aan verpakkingen voor cosmetica of wattenstaafjes.

De derde variant, Americano Polymer, is net als Cappuccino Polymer volledig biobased. Dit materiaal breekt na ongeveer twee maanden biologisch af, waarna het als voeding voor de bodem dient. Vanwege de korte levensduur is Americano Polymer bijvoorbeeld geschikt voor plantenetiketten of tees voor golf.



6. CO2 -negatief beton

Zo’n vijf procent van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de productie van cement, en dat is een belangrijk bestanddeel van beton. Het cementvrije beton dat het Canadese bedrijf Carbicrete heeft ontwikkeld, is dus een stuk klimaatvriendelijker dan standaardmateriaal. "Sterker, doordat er CO2 in wordt geïnjecteerd is het materiaal zelfs ‘CO2-negatief’," aldus Keijzers.

Bij de productie van het alternatieve beton worden staalslakken – een bijproduct van staalfabrieken – gemengd met gezuiverd CO2. Het CO2 reageert vervolgens met de verbindingen in deze staalslakken, wat resulteert in een product dat dezelfde eigenschappen heeft als gewoon beton.

Het cementvrije beton kan worden gebruikt om wegen, opritten, gebouwen of andere constructies te bouwen. Volgens Carbicrete kan de alternatieve productiewijze in iedere ‘gewone’ betonfabriek worden toegepast, waardoor jaarlijks duizenden tonen CO2-uitstoot kunnen worden vermeden.



7. Grootformaat 3D-prints van gerecyclede kunststof

Het voorkomen van plastic afval is het beste, maar als het er toch is, kan er tegenwoordig van alles van worden gemaakt. 10XL is een 3D-printservice die technieken als printen en frezen gebruikt om afval weer tot leven te brengen. Het bedrijf denkt groot en maakt allerlei producten van gerecycled kunststof. Denk aan schepen, sofa's en meubilair.