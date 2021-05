De groeiende kenniskloof tussen boomers en millennials: wat betekent dit voor onze privacy? Jonge generatie doet alles met smartphone - Het komt steeds vaker voorbij – de kloof tussen de boomer-generatie (en ouder) en millennials (en jonger). Twee verschillende werelden met twee verschillende kijken op het leven, zo ook in hun visie op technologie en het gebruik daarvan.



De afgelopen jaren hebben technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opgevolgd. Waar de oudere generatie nog werkte met desktop-computers, kabels, floppy discs en enorme draadloze telefoons (de welbekende ‘koelkasten’), heeft de jongere generatie tegenwoordig alles direct bij de hand in de vorm van een smartphone. En als de wereld vanaf jonge leeftijd aan uw voeten ligt, is het niet zo gek dat deze twee generaties er totaal verschillende ideeën op na houden.



Een groeiende kenniskloof

Als een persoon opgroeit met overal en altijd toegang tot internet, is het bijna niet voor te stellen dat dat er op een dag niet meer is. Het is tegenwoordig echter zo vanzelfsprekend geworden om altijd in contact te staan met contacten middels apps als WhatsApp, Instagram en TikTok, of iets op te zoeken op Google op het moment dat een vraag u te binnen schiet, dat er weinig gedachten meer uit gaan naar de wereld achter die applicatie. "Waar mijn generatie gelijktijdig groeide met de technologische ontwikkelingen van de afgelopen 20/30 jaar, zijn applicaties tegenwoordig op zo’n wijze ingericht dat het onnodig is geworden om te weten welke technologie daar precies achter schuil gaat en hoe deze werkt. Het enige dat telt, is dat ze werken wanneer ze nodig zijn," zegt Ronald Ooms, Vice President EMEA BACH bij Veeam.

Daarnaast speelt gebruiksgemak van applicaties een steeds belangrijkere rol. Mensen zijn verwend door de snelheid en het gemak waarmee zij tegenwoordig toegang hebben tot producten en services, wat geleid heeft tot een ‘we want what we want and we want it now’-mentaliteit. Waar de oudere generatie jaren geleden gewend was om soms minutenlang te wachten tot zij zich konden verbinden met het internet, tot een bepaalde pagina geladen was of totdat de computer überhaupt gestart was, eist de jongere generatie onmiddellijke actie en haken zij vaker af wanneer zij langer dan drie seconden moeten wachten op het laden van de website.

Ooms: "Ondanks de snelle toegankelijkheid van applicaties bestaat er een gebrek aan kennis, bij met name millennials, over welke technologieën er achter deze applicaties schuilgaan. Dit kan leiden tot een grote uitdaging: we dreigen namelijk het zicht op onze data kwijt te raken en zetten daarmee onze privacy op het spel."



Gebrek aan IT-kennis en -bewustzijn

Het leven - en vooral dat van de jongere generatie - is verweven met technologie. Het is ingericht op het gebruik van technologie, en hoe makkelijker deze te gebruiken is, hoe beter. En als moderne applicaties het leven alleen maar makkelijker maken, waarom is het dan nodig om te weten hoe de achterliggende technologie werkt? Simpel: data.

Ooms vervolgt: "Data wordt snel een van de belangrijkste handelsproducten van onze tijd. Online wordt een persoon al snel gedefinieerd door zijn of haar data. Het is dan ook belangrijk dat organisaties voorzichtig en efficiënt om gaan met onze onze data, en zich houden aan compliance-wetgeving." Wet- en regelgeving is in veel landen echter nog niet voldoende aangepast aan deze situatie en het is dan ook vaak aan de organisaties zelf om een goed en veilig beleid op te zetten voor de verwerking en opslag van data. In de tussentijd is het belangrijk dat men zich bewust is van het belang van hun data, wie hiervoor verantwoordelijk is en hoe deze beschermd kunnen worden. "Het steeds grotere gebrek aan kennis over welke technologie er achter de applicaties die we gebruiken schuilgaat, betekent ook dat we ook niet precies weten hoe onze data verwerkt wordt, of deze wel veilig opgeslagen wordt en hoe hier toegang tot heeft. Wat is de afweging tussen toegang tot services en het handhaven van data privacy," aldus Ooms.

"De vele spraakmakende lekken van het afgelopen jaar onderstrepen de schade die slechte gegevensbescherming kan hebben op de reputatie van een organisatie. En zonder een betrouwbare en robuuste datamanagementstrategie zal dit aleen nog maar vaker gebeuren. Een gebrek aan technische kennis over de werking van moderne applicaties kan bijvoorbeeld leiden tot misconfiguratie, waarbij een simpele menselijke fout ertoe kan leiden dat een kwetsbaarheid in de beveiliging niet gepatcht wordt. Dit zet de achterdeur op een kiertje voor criminelen, met een datalek tot gevolg. Het kan er in de ergste gevallen ook toe leiden dat onze data op straat komt te liggen of op het darkweb terecht komt. Met andere woorden: onze privacy wordt geschonden. En op het moment dat jouw persoonlijke data op straat komt te liggen zijn de gevolgen soms niet te overzien: van pogingen tot fraude tot identiteitsdiefstal."

Wat onveilige omgang en opslag van data ook veroorzaakt, het feit blijft dat technologische oplossingen nu eenmaal een onderdeel zijn van het leven. Deze moeten dan ook juist geconfigureerd worden. "Dat start met de bewustwording over de rol die technologie en data spelen, een van de grootste oorzaken van de groeiende kenniskloof tussen boomers en millennials," vervolgt Ooms. "Want hoe kan iemand een probleem oplossen als hij zich er niet van bewust is dat er überhaupt een probleem is? "We mogen geen slachtoffer worden van het gemak waarmee we technologie tegenwoordig gebruiken en het idee dat problemen opgelost kunnen worden met slechts één klik."



Investeer in kennis en kunde

"Om onze privacy op de lange termijn te kunnen garanderen hebben we geen andere keuze dan te blijven investeren in IT-kennis en -kunde. Dit geldt niet alleen voor het bedrijfsleven en voor professionals die dagelijks met data werken, maar bijvoorbeeld ook voor het onderwijs, waar jongeren gewezen worden op de rol die technologie speelt in ons leven en hoe zij hier veilig mee om kunnen gaan. Alleen zo kunnen we enerzijds waarborgen dat er voldoende kennis is binnen organisaties om zorgvuldig met onze data om te kunnen gaan en anderzijds dat jongeren zich vanaf een jonge leeftijd bewust zijn over technologie die zij gebruiken en de gevolgen die dit kan hebben voor hun privacy,"zegt Ooms.

"Dan is er nog de wetgeving. Er moet heldere en concrete regulering komen die garandeert dat men zich aan de regels houdt. De AVG is een goede start, maar is niet voldoende. Het zou in dit tijdperk een absolute toegevoegde waarde zijn om bij de volgende kabinetsformatie een toegewijde positie te introduceren die zich vanuit het overheidsorgaan bezig houdt met niet alleen concrete regelgeving, maar ook met ethische vraagstukken - bijvoorbeeld omtrent AI. Zou dit dan eindelijk het jaar zijn dat Nederland een minister van IT krijgt?" vraagt Ooms zich af.

"Als bedrijven, scholen en overheden niet blijven investeren in kennis, kunde en ethische regelgeving is er van onze privacy weinig over dan een voornemen op papier."

