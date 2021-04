 AI-ificatie en cloudautomatisering: ontwikkelingen in onvoorspelbare tijden

Sterke nadruk op digitale transformatie - Halverwege februari 2020 werden alle plannen van de tafel geveegd, en moest er een nieuwe route worden uitgestippeld voor veel bedrijven. De maanden daarop bleken bewogen, onzeker en met name onvoorspelbaar. In het afgelopen jaar openden kwaadwillende actoren de aanval op alle thuiswerkers, stegen bedragen rond ransomware-losgeld en was het vooral een jaar met een sterke (na)druk op de digitale transformatie.



Vooruitkijken in deze onvoorspelbare tijden is haast een onmogelijke opgave, maar we kunnen wel kijken naar de trends en ontwikkelingen die nu spelen. Het is bijvoorbeeld de vraag wanneer de vaccins de pandemie uiteindelijk een halt toeroepen. Filip Verloy, Field Manager EMEA bij Rubrik, zet vijf relevante ontwikkelingen op een rij.



Verbod op losgeldbetalingen

Het aantal ransomware-aanvallen is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Hierdoor is ook de kennis over ransomware toegenomen, evenals het belang van beveiliging over de gehele linie. Experts onderzoeken daarom hoe losgeldbetalingen verboden kunnen worden en kan zo voorkomen worden dat kwaadwillenden worden betaald. Immers, hoe meer betalingen er worden gedaan, hoe groter de markt wordt (en hoe toegewijder de aanvallen).



De AI-wapenwedloop gaat door

De cybersecurity-wapenwedloop tussen cybersecurity-specialisten en aanvallers bestaat al een tijdje. Artificial intelligence (AI) heeft deze race naar een nieuw niveau getild. Hoewel AI de afgelopen jaren veel voorkwam in cyberbeveiliging, zien we voor beide partijen een voortdurende evolutie – passend bij AI. Beveiligers moeten een 'vijandige mentaliteit' ontwikkelen en AI toepassen om activa beter te beschermen. Kwaadwillende actoren leren op hun beurt snode manieren om AI in te zetten. Het over en weer gaan van aanvallen en preventie zal blijven doorgaan. De strijd tussen beveiliger en aanvaller verschuift steeds meer naar AI.



Herontwerp voor de cloud

Het idee van een goede cloudarchitectuur is nog nieuw voor veel bedrijven – en dat zal veranderen. De drie grote cloudleveranciers hebben allemaal vergelijkbare typen van goed ontworpen frameworks om cloudimplementaties te begeleiden. Toch worden de frameworks soms enigszins verwaarloosd ten gunste van een versnelde inzet van de cloud. Het is de belangrijk om gegevensbeveiliging te garanderen en de potentie van de cloud te maximaliseren. Daardoor komt de nadruk op deze frameworks te liggen.



Cloudautomatisering: het volgende niveau van efficiëntie

Er zijn geavanceerde automatiseringsmogelijkheden nodig om volledige efficiëntie in de cloud te bereiken. Naarmate machine learning (ML) verder doordringt in cloudimplementaties, zien we dat automatisering de efficiëntie naar een nog hoger niveau tilt. Daarbij kan ML menselijke fouten voorspellen en elimineert deze om te voorkomen dat organisaties zichzelf in de voet schieten. Cloudautomatisering helpt bedrijven om winstgevend te blijven te midden van onzekerheid op de markt, wat niet-technische werknemers dagelijks kan helpen.



Grotere beschikbaarheid van AI

AI en ML bereiken een punt waarop een leek een interessant idee kan bedenken, vragen kan stellen en algoritmen kan gebruiken. Allemaal zonder inhoudelijke kennis te hebben. Een verdere "AI-ificatie" vindt al plaats. We zien dat AI en ML al worden toegepast bij camera's, thermostaten en drones. Die brede implementatie komt ten goede van de enterprise- en IT-teams. In het bijzonder leidt de grotere beschikbaarheid van AI tot een enorme tijdwinst voor bedrijven en hun teams, met bijbehorende outputs die het verschil kunnen maken.

Filip Verloy: "Hoewel er talloze onzekerheden zijn, is het zeker dat we ons bewust moeten zijn van alle mogelijkheden en de bijbehorende risico’s. Zulke ontwikkelingen kunnen als handvaten dienen om plannen voor de toekomst op te stellen. Zo blijven we waar mogelijk toch voorbereid."