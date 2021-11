 Financieel managers staan steeds vaker open voor factoring

Factoring wordt al langer aanbevolen door financieel managers van grote bedrijven - Steeds meer ondernemers staan open voor alternatieve financieringsvormen, zoals microkredieten of factoring. Volgens Dominique van Maanen, expert Marketing & Communicatie bij Freelance Factoring, is dat helemaal niet toevallig. Ze legt uit wat factoring is en waarom financieel managers het steeds vaker aanbevelen.



"Door het stoppen van de coronasteun overwegen veel ondernemers om een bancaire lening af te sluiten, hoewel ook alternatieve financieringsvormen aan een opmars bezig zijn. Uit onderzoek dat blijkt dat bijna een kwart van de zzp'ers open zou staan voor factoring. Dit is niet zo verwonderlijk, want factoring heeft veel voordelen te bieden," vertelt Van Maanen.



Factoring in een notendop

Van Maanen legt uit wat factoring is: "Eenvoudig gezegd is factoring het verkopen van facturen. Een percentage van de vordering wordt dan direct uitbetaald en de factoringmaatschappij wordt de eigenaar van de factuur. De klant moet dan aan de factoringmaatschappij betalen. Het innen van de vordering, het wachten op de betaling en het faillissementsrisico gaan dan allemaal over op de factoringmaatschappij, terwijl de ondernemer meteen over het geld beschikt."

"Factoring wordt al langer aanbevolen door financieel managers van grote bedrijven. Ook voetbalclubs passen steeds vaker factoring toe. De transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona werd bijvoorbeeld aan de hand van factoring geregeld. Barcelona zou de transfersom van 75 miljoen euro in schijven betalen, maar dankzij de tussenkomst van een factoringmaatschappij kreeg Ajax meteen een percentage van de transfersom. Nu Barcelona het financieel moeilijk heeft, kan Ajax toch gewoon op twee oren slapen," geeft Van Maanen als voorbeeld mee.



Voordelen van factoring

Volgens Van Maanen kunnen ook kleinere ondernemingen de vruchten van factoring plukken: "Het grote voordeel is dat ondernemers direct over het geld kunnen beschikken. Hierdoor voorkomen financieel managers dat de onderneming tegen cashflowproblemen aanloopt. De leveranciers kunnen worden betaald en men kan nieuwe grondstoffen aankopen. Daarnaast hoeven financieel managers zich geen zorgen te maken over bedrijven die op de fles gaan en hoeven ze de vele excuses niet meer te aanhoren. Bovendien is alles, in tegenstelling tot bij andere financieringsvormen, heel snel geregeld en hoeft men niet automatisch alle facturen te verkopen. Het is ook mogelijk om slechts een deel van de facturen te verkopen."

"Wat de flexibiliteit betreft, moeten we wel een onderscheid maken tussen traditionele factoring en American factoring. Bij American factoring is het mogelijk om per factuur te beslissen of men verkoopt of niet. De kosten worden ook per factuur berekend. Dit is de meest flexibele oplossing. Bij traditionele factoring wordt er een volledig debiteurenportfolio uit handen gegeven en is het verplicht om elke factuur uit deze portfolio uit handen te geven. Financieel managers dienen dus goed na te denken over de formule die ze aanbevelen," gaat Van Maanen verder.



Opletten voor de nadelen van factoring

Volgens Van Maanen zijn er ook wel een aantal nadelen aan factoring verbonden: "Een belangrijk nadeel is natuurlijk dat er kosten aan verbonden zijn, maar dat is ook bij andere kredietvormen het geval." "Daarnaast krijgt een andere partij heel veel informatie over de eigen onderneming. Het is dan ook heel belangrijk om met een betrouwbare factoringpartner in zee te gaan," sluit Van Maanen af.