 Wat organisaties verwachten van de financiële afdeling van 2025

De financiŽle afdeling zal moeten transformeren - Big data, Artificial Intelligence, robotisering, automatisering; allemaal begrippen die we scharen onder de ‘digitale transformatie’. Dat die digitale transformatie ook moet plaatsvinden in de financiële afdeling van organisaties is een feit.



Sterker nog: de financiële afdeling zal moeten transformeren om te blijven voldoen aan de verwachtingen van de eigen organisatie.



Technologische vooruitgang

Iedere professional is ook een consument. En maar weinigen van ons hebben de snelle technologische vooruitgang om ons heen nog niet opgemerkt. Zo vinden we het nu heel normaal dat we praten met Siri of Google Now en dat diensten als Spotify en Netflix aanbevelingen doen op basis van ons kijk- en luistergedrag. Ook versturen we steeds vaker een betalingsverzoek via een mobiele app als Tikkie. Die eenvoud die we in het dagelijks leven ondervinden, blijft nog wel eens achter in de werkomgeving. Ook op de financiële afdeling. En dat is wel hard nodig om aan de verwachtingen van organisaties te kunnen voldoen.



Van rapporteren naar interpreteren

Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals, heeft onderzoek gedaan naar de rol van de financiële afdeling. De belangrijkste gebieden waarop bedrijven tegenwoordig ondersteuning verwachten van de afdeling Finance zijn:

efficiënt tijdsbeheer en groter werkvolume (28 procent);

communicatie met interne en externe stakeholders (22 procent) en;

commerciële bedrijfskansen (22 procent). Dat heeft gevolgen voor de focus van Finance. Natuurlijk moeten processen op rolletjes blijven lopen en compliant zijn, maar de blik moet veel meer dan ooit gericht zijn op de toekomst. Oftewel: van het rapporteren van de jaarcijfers naar het interpreteren van cijfers, het doen van voorspellingen en het geven van strategisch advies aan de directie.

De financieel professional moet optimaal gebruik kunnen maken van big data om aan de behoefte aan betere analyses en voorspellingen te kunnen voldoen. Waar op dit moment financiële data mogelijk nog in diverse systemen en Excel-bestanden staat opgeslagen, is dat in 2025 geen optie meer. De hoeveelheid aan data neemt alleen maar toe. Alleen door bestaande processen te automatiseren, kun je met één druk op de knop rapportages draaien die realtime inzicht bieden en zo aan de ambitieuze verwachtingen voldoen.

Big data maakt van de financiële afdeling een co-piloot van de business



Word co-piloot van de business

Wilt u met de financiële afdeling écht het verschil maken voor de organisatie? Combineer financiële cijfers dan met cijfers uit de business. Meer orders betekent ook meer omzet en door verkoopcijfers vanuit de salesomgeving te ontsluiten kan de financiële afdeling veel betere voorspellingen doen. Inkoopcijfers uit de productieomgeving maken het bovendien mogelijk om heel nauwkeurig de kosten in de gaten houden. Big data zorgt ervoor dat de financiële afdeling veel sneller kan ingrijpen en bijsturen en dat maakt dat de afdeling een echte co-piloot is van de business.



De gevolgen voor de financiële afdeling zelf

Door processen te automatiseren, besparen medewerkers kostbare tijd op het verwerken en opslaan van financiële informatie. Die tijd kunnen zij nu gebruiken voor analyseren van deze gegevens. Dat zorgt voor een verschuiving binnen het takenpakket van een financieel professional en vereist een andere skillset. Denk aan het vermogen u aan te passen en kritisch na te denken.

Recruitment specialist Hays onderzocht de toekomst van de financiële sector. Hierin stelt Hays dat de financiële afdeling steeds meer met de IT-afdeling moet gaan samenwerken vanwege de integratie van IT-oplossingen in financiële processen. De afdelingen zullen in de toekomst zelfs versmelten tot één afdeling. En een financieel professional zal in de toekomst veel vaker een IT-achtergrond hebben.

Natuurlijk zullen bepaalde rollen op de afdeling verdwijnen en FTE’s op een andere manier worden ingevuld, maar dit hoeft niet te betekenen dat er voor bestaande medewerkers geen plek meer is. Wie mee kan en wil veranderen, krijgt door automatisering en de opkomst van Artificial Intelligence juist intellectueel uitdagender en interessanter werk, lezen we in hetzelfde onderzoek van Hays. Zie digitale transformatie daarom niet als een bedreiging, maar juist als een verrijking. Want stilstand is achteruitgang.