 Generatie Z verwacht actie van CEO’s om diversiteit en inclusiviteit te vergroten

Het is duidelijk dat Generatie Z normen en waarden het belangrijkst vindt - Generatie Z heeft bedrijfswaarden en diversiteit op de werkvloer hoog in het vaandel staan, waarbij gender en etniciteit de hoogste prioriteit hebben. Dat blijkt uit een onderzoek* van LEWIS naar de toekomst van de werkplek onder de Generatie Z (geboren tussen 1996 en 2010). Het onderzoek steunt de wereldwijde HeForShe-beweging en de HeForShe Summit.



"De volgende generatie betreedt binnenkort de arbeidsmarkt en wil gehoord worden," zegt Chris Lewis, CEO van LEWIS. "Het is duidelijk dat Generatie Z normen en waarden het belangrijkst vindt. Bedrijven die dit niet begrijpen of communiceren, krijgen het lastig om het beste talent te werven en behouden."

Bedrijven of CEO’s die er niet in slagen om normen, waarden en maatschappelijke doelen voorop te stellen, gaan hier de nadelen van ondervinden. Slechts 19 procent van Generatie Z geeft aan te willen werken voor een bedrijf dat niet dezelfde normen en waarden deelt. Bij het overwegen van een baan zijn bedrijfswaarden de op een na belangrijkste factor, maar blijven persoonlijke groeikansen op de eerste plaats staan. Gender en etniciteit worden door Generatie Z genoemd als de belangrijkste aspecten van diversiteit. Ze benadrukken de behoefte en verwachting van passende programma’s en toewijding op deze vlakken bij bedrijven.



Belang van diversiteit

Het belang van diversiteit en het ondersteunen van maatschappelijke doelen is overduidelijk:

Bedrijfswaarden : 67 procent gelooft dat bedrijfswaarden belangrijker zijn dan de CEO/leidinggevende.

: 67 procent gelooft dat bedrijfswaarden belangrijker zijn dan de CEO/leidinggevende. Diversiteits- en Inclusiviteits (DEI)-programma's : 41 procent zou wel werken voor een bedrijf dat geen gender- of etnische diversiteit kent, maar alleen als het bedrijf zich inzet voor het vergroten van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.

: 41 procent zou wel werken voor een bedrijf dat geen gender- of etnische diversiteit kent, maar alleen als het bedrijf zich inzet voor het vergroten van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit. Kansen: 46 procent zegt dat als twee kandidaten over dezelfde kwalificaties beschikken, ze voorkeur hebben voor de kandidaat die zorgt voor meer diversiteit binnen het bedrijf. Het onderzoek brengt ook de verwachtingen aan het licht die Generatie Z heeft van managers, waarbij velen naar senior management kijken om verandering te bewerkstelligen:

DEI-leiderschap : Generatie Z verwacht dat HR (35 procent) en senior management (29 procent) de DEI-inspanningen binnen bedrijven aansturen.

: Generatie Z verwacht dat HR (35 procent) en senior management (29 procent) de DEI-inspanningen binnen bedrijven aansturen. Kernkwaliteiten : 37 procent vindt het belangrijk dat een CEO ‘innovatief’ is. Vastberadenheid (35 procent) en empathie (33 procent) zijn de tweede en derde belangrijkste kwaliteiten.

: 37 procent vindt het belangrijk dat een CEO ‘innovatief’ is. Vastberadenheid (35 procent) en empathie (33 procent) zijn de tweede en derde belangrijkste kwaliteiten. Maatschappelijke impact: 41 procent vindt dat CEO's moeten worden beoordeeld op hun betrokkenheid bij het oplossen van maatschappelijke problemen. "Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk DEI-programma’s en positieve sociale impact zijn voor de volgende generatie," zegt Edward Wageni, Global Head van HeForShe. "Het is duidelijk dat de leiders van vandaag de taak hebben om duidelijke beloftes te doen over hoe zij deze onderwerpen gaan aanpakken. Door maatschappelijke kwesties te negeren bestaat de kans dat zij geen aansluiting vinden met bijna een hele generatie."



Om het volledige rapport te lezen, klik hier.