 Overweeg je een management buy out? Drie tips

Een management buy out heeft diverse voordelen - Werk je nu in loondienst als manager, maar zou je graag aan een eigen organisatie leiding geven? Je kunt dan overwegen je eigen onderneming te starten. Een andere optie is een management buy van de organisatie waar je nu voor werkt. In dit geval koop je de organisatie van de huidige eigenaar, alleen of samen met andere managers.



Een management buy out heeft diverse voordelen. Een bestaande organisatie heeft ten eerste al een klantenkring opgebouwd. Hierdoor kunnen omzet en winst sneller gerealiseerd worden. Daarnaast heeft het als voordelen op persoonlijk vlak dat je bekend bent met de gang van zaken en natuurlijk de medewerkers. Overweeg je een management buy out? Maarten Koolen van Managementbuyout.nl geeft drie tips.



Financiering van de overname

Allereerst is het volgens Koolen belangrijk om na te denken over de financiering van de overname. "Heb je je al enigszins georiënteerd op een management buy out, dan zul je vast gehoord of gelezen hebben dat de financiële overeenkomst vaak een struikelblok is. Dit hoeft echter helemaal niet het geval te zijn."

Hij licht toe dat er diverse manieren van financiering zijn. "De kans op een financiering is zelfs vrij succesvol door het grote scala aan mogelijkheden. Ten eerste is er natuurlijk de inbreng van eigen vermogen. Is dat niet toereikend, dan kan vreemd vermogen gezocht worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een lening bij een geldverstrekker, kapitaal van andere zakelijke partners, een participatiemaatschappij of private equity of van andere investeerders door middel van crowdfunding. Een laatste optie tenslotte is financiering via de verkopende partij."



Kijk naar de financiële situatie van de onderneming

Koolen vervolgt dat iedereen die een management buy out overweegt, hier natuurlijk een succes van wil maken. "Niemand overweegt dit als ze geen kansen zien voor bijvoorbeeld optimalisatie en daardoor een omzetgroei en hogere winst. Het moet echter wel een rendabele zaak zijn, en daardoor is een waardebepaling van de organisatie van groot belang. Zeker als er vreemd vermogen moet worden aangetrokken, willen investeerders weten waar je ze aan toe zijn."

Welke cijfers van belang zijn? "Om in te schatten hoe de organisatie er momenteel financieel voor staat kijk je specifiek naar onder meer de omzet, winstmarges en bruto winstmarges. Om een goede inschatting te maken van de financiële gezondheid van de organisatie is het overigens ook belangrijk naar de boekhouding als geheel te kijken."



Vergeet het ondernemingsplan niet

Tot slot benadrukt Koolen dat bij het aandeelhoudersbelang niet alleen maximalisatie van de winst op korte termijn centraal moet staan. "Als management zul je rekening moeten houden met alle belanghebbenden bij de organisatie. In plaats van alleen te focussen op de stakeholders, moet gelet worden op shareholders."

Hij gaat hier verder op in door aan te geven dat het nodig is goed inzicht te krijgen in de factoren die de overname bedreigen of laten slagen. "Een ondernemingsplan is hierbij van grote waarde. Dit bevat bijvoorbeeld duidelijke beschrijving van de organisatie en de relaties met de directe en indirecte omgeving. Ook een SWOT-analyse met de sterktes, zwaktes, bedreigingen en mogelijkheden is onmisbaar."