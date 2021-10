 Vijf manieren waarop digitalisering M&A transformeert

Vijf zaken die organisaties helpen bij hun fusies - Eén van de grootste veranderingen in mijn 25-jarige carrière als M&A specialist is volop aan de gang. Toch is het een verhaal dat je niet vaak leest: digitalisering transformeert het proces van fusies en overnames in hoog tempo. Dit schrijft Frank Bartels, Partner, Europa, TCS M&A Services.



Bartels: "Hoewel de pandemie M&A-transacties gedrukt heeft, stelt 60 procent van de grote bedrijven dat ze niet afgeschrikt zijn en naar fusies en overnames blijven uitkijken.

Traditioneel gingen M&A’s gepaard met pijnpunten zoals botsende bedrijfsculturen, overbodige functies en weerstand tegen verandering. Het digitale tijdperk zorgt er vandaag de dag voor dat grotere bedrijven die fusies en overnames plannen, dat met meer zorg doen zodat pijnpunten vermeden kunnen worden. Bestaande systemen versmelten, digitale capaciteiten worden verworven en klanten, werknemers en belangrijke processen worden toegevoegd. Dit alles terwijl een strategisch platform uitgebouwd wordt en de kernactiviteiten onverstoord kunnen plaatsvinden. Bedrijven kunnen dit echter niet alleen en technologische expertise is nodig om snelle en efficiënte systemen en oplossingen op te zetten. Om die reden speelt TCS een steeds actievere rol in de hele levenscyclus van fusies en overnames."



Op basis van Bartels ervaring zijn er vijf belangrijke principes die bedrijven kunnen helpen in hun M&A traject:



1. Digitale transformatie is de drijvende kracht

Op dit moment is digitale transformatie de belangrijkste drijfveer voor fusies en overnames. Allereerst hebben bedrijven nieuwe capaciteiten en vaardigheden nodig om zich te wapenen voor de toekomst. Denk maar aan de manier waarop restaurants tijdens de pandemie aangemoedigd werden om zich te verdiepen in bezorgapps, of hoe kruidenierswinkels evolueerden tot logistieke fulfilment hubs.

Daarnaast kunnen start-ups die bij aanvang al digital-first zijn, ook een agility-voordeel hebben ten opzichte van gevestigde bedrijven. Deze kunnen dan wel financieel sterk staan maar het moeilijker hebben om verandering door te voeren, waardoor ze baat hebben bij kleinere overnames.

Tot slot hebben we vanaf de eerste rij een recordniveau aan fusies en overnames in de fintechsector gezien. Innovatie is zeer gewild en in deze wereld zijn digitale transformatiepartners belangrijke katalysatoren. Zij hebben de know-how om het hele traject in goede banen te leiden en het beste talent aan zich te binden. Maar ze speuren ook de horizon af naar gamechangers - de volgende PayPal of Vipps. TCS heeft bijvoorbeeld in samenwerking met de Noorse financiële dienstverleningsgroep DNB, Vipps geholpen om een revolutie teweeg te brengen op het vlak van mobiele betalingen in Noorwegen.



2. Kies voor fundamenteel verschillende benaderingen

Hoe waardeer je een techbedrijf? Is Apple een techbedrijf, of eerder een consumentenbedrijf? Als een bedrijf weinig activa heeft, hoe belangrijk is dan zijn merk? Waarom gaan zo veel unicorns naar de beurs via special purpose acquisition companies (SPACS)?

We bevinden ons in een nieuwe wereld die een nieuwe benadering van fusies en overnames vereist; één die de ondernemingswaarde van een bedrijf begrijpt en digital-first is. Naar Bartels ervaring is het vaak het best om techneuten eerst hun werk te laten doen. Zij kunnen niet alleen identificeren wat een bedrijf specifiek nodig heeft om te groeien, maar ze beschikken ook over de vaardigheden om integraties succesvol te maken. Machine learning, cloud, big data analytics en AI veranderen het zakelijke landschap. Om deze reden wordt TCS steeds vaker als end-to-end technologische transformatiepartner gevraagd.



3. Wees bewust van nieuwe, onbekende risico's

Cyber security staat meer dan ooit centraal staat bij fusies en overnames. Datalekken hebben het potentieel om bedrijven hard te treffen. In 2017 bijvoorbeeld leidde drie datalekken bij Yahoo ertoe dat Verizon zijn bod om de webdienstverlener over te nemen met ongeveer zevenprocent - of 350 miljoen dollar - verlaagde. En door de invoering van General Data Protection Regulation (GDPR) kan het overdragen van data tussen twee bedrijven zelfs voor minder ernstige inbreuken boetes opleveren van twee procent van de wereldwijde jaaromzet.

In een markt die steeds meer digitaal wordt, zijn wij van mening dat fusies en overnames eerder onbekende risico's met zich meebrengen. Dit betekent dat nieuwe expertise op het gebied van cyber security net als gegevens- en IP-bescherming steeds essentiëler wordt.



4. Digitale markten hebben digitale ecosystemen nodig

Volgens onderzoek is afstoting, na overnames, de meest onderzochte transactie voor grote ondernemingen. De overdracht van activa en de waardering van synergiën brengen echter kosten met zich mee.

In een digitaliserende markt ligt de oplossing volgens ons in het opzetten van digitale ecosystemen. Deze oplossing maakt overnames niet alleen veiliger, ze vormt ook een essentieel platform voor eventuele desinvesteringen.

Zie het als een ijsberg: meeste mensen zien alleen de merknaam, maar daaronder bevindt zich een enorme hoeveelheid klanten, werknemers en kritieke processen. Deze moeten allemaal effectief worden geïntegreerd, en de cloud is de plek om dit te doen.



5. Strategische partnerships zijn van belang

Toen Disney in 2006 Pixar kocht, waren sommige analisten sceptisch. Het prijskaartje van 7,4 miljard dollar voor de animatiestudio leek hoog. Het was het huwelijk tussen een reus uit het analoge tijdperk en een digitaal gestuurde, grafische krachtpatser. Jaren later lijkt het een M&A meesterzet.

De strategisch visie kwam voornamelijk van toenmalige CEO Bob Iger: hij liet Pixar de vrijheid om te blijven creëren. vijftien jaar na deze overname denkt Bartels dat M&A specialisten hier nog steeds iets van kunnen leren. Waarde kan alleen gerealiseerd worden als bedrijven bereid én in staat zijn om verworven capaciteiten te behouden en deze op zichzelf te laten groeien. In deze nieuwe wereld van fusies en overnames gaat het erom te kiezen voor langetermijnpartnerships die details zoals overgangsovereenkomsten en analyse van vastgelopen kosten kunnen afhandelen, terwijl creatieven de ruimte krijgen om te creëren.



Een nieuwe groeistrategie

Bartels: "TCS gelooft dat duurzaamheid een holistische aanpak vereist en zet zich niet alleen in voor mensen en winst, maar ook voor de planeet. Een fusie- en overnameproces dat minder verspilt, is automatisch ook een duurzamer proces. Een duurzamere groeistrategie kan ook een win-win zijn, zowel voor de overgenomen bedrijven als voor de bedrijven die investeren. Nu Europa na de pandemie op zoek is naar nieuwe manieren om te groeien, moeten digitale fusies en overnames hoog op de lijst staan."