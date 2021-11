 Gebrek aan controles en zichtbaarheid in wat gebruikers doen in app zorgt voor onnodig bedrijfsrisico

Onderzoek naar dubieuze gebruikersactiviteiten kost veel tijd - Organisaties blijven risico lopen door beperkt inzicht in gebruikersactiviteiten tijdens sessies die zijn gekoppeld aan webapplicaties, ondanks het altijd aanwezige gevaar van insider threats en diefstal van inloggegevens. Hoewel de invoering van webapplicaties heeft geleid tot meer flexibiliteit en een hogere productiviteit, blijft het implementeren van de benodigde beveiligingsmaatregelen om het risico van menselijke fouten of kwaadwillige opzet te beperken vaak achterwege.



Dit blijkt uit nieuw onderzoek van CyberArk, onder 900 security-specialisten bij ondernemingen wereldwijd.



Onjuist gebruik

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de organisaties het afgelopen jaar heeft meegemaakt dat werknemers de toegang tot bedrijfsapplicaties onjuist hebben gebruikt of hebben misbruikt. Gelijktijdig geeft iets minder dan de helft aan dat ze beperkte mogelijkheden hebben om user logs te bekijken en gebruikersactiviteiten te controleren, waardoor er een blinde vlek ontstaat voor het ontdekken van potentieel riskant gedrag in gebruikerssessies.



Toegang

De gemiddelde eindgebruiker heeft toegang tot meer dan tien bedrijfsapplicaties; meerdere hiervan bevatten waardevolle gegevens. De drie belangrijkste applicaties die organisaties het meest tegen ongeautoriseerde toegang moesten beschermen, waren IT-service management apps zoals ServiceNow, cloud consoles zoals Amazon Web Services, Azure en Google Cloud Platform en marketing- en sales enablement applicaties zoals Salesforce.



Dubieuze activiteiten

Voor veel beveiligingsteams betekent onderzoek naar dubieuze gebruikersactiviteiten een aanzienlijke investering van tijd en een aanslag op schaarse resources, en moet het in evenwicht worden gebracht met andere prioriteiten zoals het verbeteren van de respons op incidenten en het afdwingen van consistente controles in alle applicaties om de dreiging van diefstal van legitimatiegegevens te verminderen.

Meer dan de helft (54 procent) van de organisaties onderzoekt ten minste wekelijks gebruikersactiviteiten die voortkomen uit beveiligingsincidenten of compliance; 34 procent van de organisaties doet dit maandelijks. 44 procent van de organisaties zegt dat ze dezelfde beveiligingscontroles moeten inschakelen voor alle toepassingen, temidden van de uiteenlopende ingebouwde toepassingscontroles. En 41 procent van de respondenten zegt dat een beter inzicht in gebruikersactiviteiten hen in staat zou stellen de bron van een beveiligingsincident sneller te identificeren.