 Kwart online gebruikers geeft apps en services altijd toegang tot microfoons of webcams

Kijk bewust naar de apps en services die mensen gebruiken - Volgens een wereldwijd onderzoek onder 15.000 mensen, uitgevoerd door Kaspersky, geeft bijna een kwart (23 procent) van de online gebruikers apps en services altijd toestemming voor toegang tot hun microfoon of webcam. Nederland scoort echter laag met tien procent van de ondervraagden die aangeeft altijd toegang te verlenen.



Uit het onderzoek blijkt verder dat het algemene bewustzijn van webcambeveiliging op wereldniveau veelbelovend hoog is, met bijna zes op de tien (59 procent) die zich zorgen maken dat iemand ze via hun webcam zou kunnen bekijken zonder dat ze het weten. 46 procent van de ondervraagde Nederlanders deelt deze zorgen. Hierbij gaf 40 procent aan dat ze bezorgd zijn dat dit via kwaadaardige software zou kunnen gebeuren. Dit doet vermoeden dat meer mensen hun technologie in de toekomst proactief zullen beschermen, naarmate ze zich aanpassen aan werken op afstand en de rol van samenwerkingsapplicaties.



Afhankelijkheid

In het afgelopen jaar heeft de afhankelijkheid van videoconferenties geleid tot een enorme groei van apps, zoals Microsoft Teams die vanaf juni 2020 met 894 procent zijn gegroeid in vergelijking met het basisgebruik in februari 2020. Het heeft ook geleid tot een bijna wereldwijd tekort aan webcams. Met technologieën en apps die het afgelopen jaar uitkomst boden op het gebied van werk, sociale en entertainmentbehoeften, is het begrijpelijk dat mensen ervoor openstonden om app-toegang tot hun microfoon en camera te verlenen. Het heeft ertoe geleid dat 27 procent van de mensen van 25-34 jaar altijd toegang verleende, volgens onderzoek van Kaspersky. Dit komt echter minder vaak voor bij oudere demografische gegevens, waarbij 38 procent van de respondenten van 55 jaar en ouder onthult dat ze apps en services nooit dergelijke toegang verlenen.



Voorzichtig zijn en toch profiteren

De beste manier om voorzichtig te zijn en tegelijkertijd te blijven profiteren van moderne communicatiemiddelen, is door bewust te kijken naar de apps en services die mensen gebruiken en welke toestemmingen ze vragen. Als een app voor videogesprekken bijvoorbeeld camerarechten heeft, is dat logisch. Maar als een app zonder enige relevante functionaliteit en zonder gerechtvaardigde reden toegang vraagt om toegang tot de microfoon van een persoon, is het misschien beter om de rechten te onderzoeken en te verkennen. Deze bevindingen vinden grotendeels dat evenwicht en benadrukken de opkomende behoefte van mensen om zich veilig te voelen in de digitale wereld van vandaag, zonder de rol te missen die camera's en samenwerkingsapps zullen spelen in de nieuwe wereld van werken op afstand.

"Veel mensen zijn natuurlijk niet meteen bekend met beveiligingsprotocollen voor webcamgebruik en cyberbeveiligingsprocessen. Wat we nu echter waarnemen, is een sterke, positieve trend van toegenomen bewustzijn rond online veiligheid en mogelijke bedreigingen. Dit leidt tot meer proactief consumentengedrag, zoals het nemen van preventieve maatregelen en het controleren van toestemmingen voordat video- en microfoontoegang wordt toegestaan. We verwachten ook dat de toename van het cyberbeveiligingsbewustzijn zal worden ondersteund door training voor beveiligingsbewustzijn door bedrijven aan werknemers - vooral omdat audio- en videoapparaten nu op grote schaal worden gebruikt voor werken op afstand," aldus Marina Titova, hoofd Consumer Product Marketing bij Kaspersky.



Adviezen voor een veiliger gevoel

Voor een veiliger gevoel tijdens het gebruik van webcams, geeft Kaspersky het volgende advies:

1. Investeer in een eenvoudige, speciale webcamhoes om gemoedsrust te bieden wanneer de tool niet wordt gebruikt.

2. Gebruik een effectieve beveiligingsoplossing die geavanceerde bescherming biedt en voor meerdere apparaten geldt, waaronder pc-, Mac-, Android- en iOS-apparaten. Apps zoals Kaspersky Security Cloud kunnen beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot de microfoon.

3. Analyseer welke van de huidige toepassingen momenteel toegang hebben tot de webcam of microfoon en verwijder machtigingen waar dit niet nodig is.

4. Voor een diepere duik in online privacy op sociale netwerken raden we aan onze Privacy Checker te gebruiken. Dit is een eenvoudige tool die elke instelling in een gekozen sociaal netwerk beschrijft en advies geeft over hoe je deze kunt instellen voor verschillende privacy niveaus op verschillende platforms.