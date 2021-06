 Mening medewerkers te weinig gevraagd bij ontwikkeling zakelijke apps

Kwart werkend Nederland vindt gebruiksgemak van apps zwaar tegenvallen of schaamt zich er zelfs voor - Bijna de helft van de medewerkers onder de 40 jaar (45 procent) vindt dat hun mening te weinig wordt gevraagd bij de ontwikkeling van zakelijke applicaties. Ondanks dat deze apps steeds gebruiksvriendelijker worden, is een kwart van de Nederlanders (24 procent) nog steeds van mening dat zakelijke apps zwaar tegenvallen als het gaat om gebruiksgemak.



Dit blijkt uit een onderzoek onder 566 werkende Nederlanders, uitgevoerd door Truewind.



60-plussers hebben moeite met zakelijke apps

Apps vormen steeds vaker een essentiële schakel in de ondersteuning van bedrijfsprocessen: maar liefst 63 procent van de Nederlanders maakt gebruik van één tot vijf zakelijke apps. Het valt op dat vooral 60-plussers moeite hebben met zakelijke apps. Een op de drie (32 procent) geeft aan dat zij hierdoor hun werk niet efficiënt kunnen uitvoeren. Voor jongere medewerkers geldt dit niet. Vijftigers (52 procent), veertigers (58 procent) en dertigers (61 procent) laten weten juist efficiënter te werken. Medewerkers onder de 30 hebben het meeste baat bij het gebruik van moderne zakelijke apps: 72 procent kan zijn werk hierdoor beter uitvoeren.



Dertigers schamen zich het meest voor verouderde apps

Ondanks dat apps niet meer weg te denken zijn uit ons leven, geeft twaalf procent aan dat zij nog steeds werken met verouderde apps ter ondersteuning van hun werk. Vooral mannen (21 procent versus twaalf procent van de vrouwen) en dertigers (23 procent versus zeastien procent van de overige leeftijdscategorieën) schamen zich als zij de werking van verouderde zakelijke apps moeten uitleggen aan nieuwe collega’s.

Ruud Hochstenbach, verantwoordelijk voor business development van Truewind in de Benelux: "Gebruiksgemak en -efficiëntie zijn heel belangrijk bij een app. Het is dan ook opvallend dat een kwart van de Nederlanders aangeeft dat hun zakelijke apps niet gemakkelijk te gebruiken zijn. Door periodiek een health check uit te voeren, wordt duidelijk wat er gedaan moet worden om de apps up-to-date te houden en ze optimaal te laten functioneren. Met low-code is het eenvoudig om applicaties aan te passen met de nieuwste technologieën en ze weer als nieuw op te leveren."