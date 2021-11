 IT’er wil met baan wereld verbeteren

Artificial Intelligence en cloud meest gedroomde techniek voor organisatie - Geen beursgang of internationale doorbraak, maar wereldverbetering is dé droom van de Nederlandse IT’er. Dat blijkt uit onderzoek van Winvision onder ruim 350 IT’ers. Maar liefst één op de vijf droomt ervan om met zijn of haar baan de wereld te verbeteren.



En de IT’er blijkt positief ingesteld; bijna de helft (45 procent) van deze groep zegt dat de kans groot tot zeer groot is dat deze droom werkelijkheid wordt. Ook het realiseren van baanbrekende IT-innovaties (vijftien procent) en marktleider worden (elf procent) zijn belangrijke ambities. Op de vraag hoe zij deze dromen willen realiseren antwoordt de meerderheid (56 procent) dat te doen door hard te werken. Als obstakels in het verwezenlijken van hun dromen worden financiën (29 procent), concurrentie (29 procent) en tijdgebrek (28 procent) aangewezen.



Artificial intelligence populair

De populairste techniek voor de komende jaren is volgens ruim een derde Artificial Intelligence (36 procent), gevolgd door cloud (35 procent) en machine learning (29 procent). Veel IT’ers dromen ervan ooit met deze technologieën te werken binnen hun organisatie. Cloudtechnologie wordt daarbij aangewezen als dé technologie die de belangrijkste toegevoegde waarde gaat hebben voor het bedrijf (28 procent).

Anita van Dekken, directeur bij Winvision: "Dat IT’ers met hun werk de wereld willen verbeteren is realistischer dan het in eerste instantie klinkt. Het is mooi om te zien dat uit het onderzoek blijkt dat zijzelf ook echt in hun droom geloven. Het is echter belangrijk om stil te staan bij het feit dat dromen niet zomaar uitkomen. Het is belangrijk dat organisaties een proces borgen waarin medewerkers de ruimte krijgen om te dromen over innovaties en deze ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Zaken als draagkracht vanuit het management, tijd en budgetten zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Mogen dromen moet echt onderdeel worden van de bedrijfscultuur."



Het volledige onderzoeksrapport ‘Dromen, innoveren en transformeren’ is hier te downloaden.