 Haal het maximale uit uw plug-in hybride

Iets rustiger rijden helpt substantieel - De populariteit van de plug-in hybride stijgt in Nederland. Dat is niet toevallig: door het gunstige normverbruik en de daaraan gekoppelde lage CO2-uitstoot is een stekkerhybride aantrekkelijk in aanschaf door de lagere aankoopbelasting en sluit hij perfect aan bij de duurzame ambities van zowel particulieren als bedrijven.



Om dicht in de buurt van het normverbruik te komen is bewust en slim opladen van de plug-in hybride belangrijk. Citroën zet vijf doeltreffende tips op een rij. Met deze tips is het gros van de dagelijkse ritten fluisterstil en emissievrij af te leggen. Daarnaast is een plug-in hybride ook 100 procent geschikt voor langere ritten. Dankzij de efficiënte benzinemotor hoeft de rijder zich geen zorgen te maken over het rijbereik, zoals dat bij elektrische auto’s wel kan spelen. Ritten door heel Nederland of Europa zijn met een plug-in hybride zonder range-anxiety te doen.



Samenspel technologie en mens

Voor leaserijders geldt weliswaar geen verlaagd bijtellingstarief meer, maar door de relatief aantrekkelijke prijs met standaard een automatische versnellingsbak én het steeds scherper wordende duurzaamheidsbeleid vanuit de werkgever is ook voor hen een plug-in hybride zeer interessant. Plug-in hybrides hebben echter bij sommigen onterecht een negatief imago omdat veel leaserijders in het verleden het normverbruik bij lange na niet haalden. In de praktijk werd niet of nauwelijks geladen of niet optimaal gebruik gemaakt van de intelligente aandrijflijn. Het samenspel tussen technologie en mens is juist bij een plug-in hybride heel belangrijk. De nieuwste plug-in hybrides kunnen nóg verder volledig elektrisch rijden en hebben extra slimme technologie aan boord om het maximale uit de aandrijflijn te halen. Voor welke rit een plug-in hybride ook ingezet wordt: het is aan de bestuurder om alles uit de hoogwaardige technologie te halen.



Tips & tricks

Om plug-in-rijders te helpen zo veel mogelijk elektrisch te rijden en een zo laag mogelijk brandstofverbruik te realiseren, zet Citroën vijf belangrijke tips op rij:

1. Laad maar: het meest belangrijke advies... laad het accupakket van uw plug-in hybride zo vaak en veel mogelijk op. Dat kan thuis met een reguliere 220V-aansluiting of bij openbare laadpunten – slimme apps wijzen de weg naar de dichtstbijzijnde laadpaal. Met een volledig opgeladen accu zijn sommige plug-in hybrides goed voor meer dan 50 km elektrisch rijplezier. Dit is veelal voldoende voor woon-werkverkeer.

2. Blijf rollen: maak zo veel mogelijk gebruik van de slimme software die u kan helpen bij het zo veel mogelijk regenereren van energie. Door voor het afremmen simpelweg het gas los te laten en de auto te laten rollen maakt u optimaal gebruik van regeneratie. De energie die bij het vertragen vrijkomt, wordt omgezet in elektriciteit. Daarmee wordt de accu weer opgeladen. Probeer te voorkomen dat u tot stilstand komt: het weer op gang brengen van een stilstaande auto kost veel energie. Vooruitkijken is de sleutel tot succes.

3. Ga bewust om met de beschikbare elektrische range: Veel rijders van plug-in hybrides staan er niet bij stil dat u in de praktijk ook tijdens lange(re) ritten grote delen van de reis volledig elektrisch kan afleggen. Als u bijvoorbeeld een lange snelwegtrip maakt, zorg er dan voor dat u ook de accucapaciteit gebruikt als u in files rijdt of bijvoorbeeld langdurig langzamer moet rijden bij wegwerkzaamheden. Door hier bewust mee om te gaan kunt u ook tijdens deze lange ritten veel vaker volledig elektrisch rijden.

4. Ga slim om met grootverbruikers: de airco en de verwarming zijn ook in een plug-in hybride grootverbruikers. Daarom zijn er modellen die voorverwarmen/-koelen mogelijk maken wanneer hij aan de laadpaal staat. Als het interieur al voor de rit op temperatuur is, scheelt dat onderweg veel energieverbruik.

5. Maak optimaal gebruik van slimme features: er zijn plug-in hybrides die een eco-rijmodus bevatten die helpen om zo zuinig mogelijk te rijden en die maken het energieverbruik duidelijk zichtbaar. En vergeet de adaptieve cruise control niet: deze zorgt voor een gelijkmatige snelheid én verlaagt daarmee het verbruik. In de nieuwste plug-in hybrides is de aandrijflijn veel verfijnder en de elektrische range veel groter dan in het verleden waardoor het halen van het lage normverbruik makkelijker wordt.

En last but not least: iets rustiger rijden helpt substantieel. Het tijdverlies is verwaarloosbaar en de plug-in hybride komt letterlijk verder met minder stroom- en brandstofverbruik.