 Wat managers moeten weten over ERP-systemen

ERP bespaart tijd en verhoogt de kwaliteit - Al in 2004 schreef Prof. Dr. Frank Verbeeten in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie een artikel over de invloed van ERP-systemen op financiële managers.



Hier onderstreepte hij onder andere de verbetering van de kwaliteit van de managementinformatie. Intussen is het vijftien jaar later en hebben diezelfde ERP-systemen een grondige ontwikkeling doorgemaakt. Toch zijn sommige van zijn toenmalige voorspellingen nog steeds ongemeen accuraat. Hieronder worden ze door Verbeeten van onder het stof gehaald en leest u wat managers ook vandaag nog moeten weten van dergelijke systemen voor ERP.



Wat is ERP?

Hoewel ERP-systemen in 2004 zeker nog geen gemeengoed waren, kent bijna elke manager het begrip intussen wel. Is dit echter nog niet het geval? Dan is de omschrijving zoals Verbeeten het in 2004 publiceerde nog steeds een goed uitgangspunt: "Enterprise Resource Planning Systems (ERP-systemen) zijn multimodulaire softwarepakketten. Deze pakketten ondersteunen door middel van subsystemen diverse functies (bedrijfsprocessen) van de onderneming. Belangrijk kenmerk daarbij is het meervoudig gebruik (of hergebruik) van gegevens, onder meer door middel van koppeling van logistieke (of procesondersteunende) modules en de financiële modules."

Vooral de door Verbeeten geformuleerde definitie, zij het gebaseerd op een eerder artikel van M. Granlund en T. Malmi, vatten deze systemen ook voor managers goed samen: "ERP-systemen zijn derhalve geïntegreerde softwarepakketten die het mogelijk maken om alle personele, materiële, monetaire en informatiestromen binnen een onderneming te beheersen."

Tot slot wijst Verbeeten eveneens op een andere belangrijke karakteristiek van ERP-systemen. Vooral in de moderne literatuur wordt dit kenmerk wel vaker eens vergeten: "Een andere belangrijke karakteristiek van een ERP-systeem is dat deze de diversiteit van operaties, praktijken en gedrag binnen een organisatie elimineert en de nadruk legt op consistentie en uniformiteit."



ERP-systemen zorgen voor een daling van de tijdsbesteding

In zijn onderzoek ging Verbeeten na welke invloed een ERP-systeem heeft op de tijdsbesteding van de controller. Hij concludeerde dat ERP-systemen in een tijdsbesparing resulteren: "Voor zowel rapportage en consolidatie als beslissingsondersteuning komen de verschuivingen in tijdsbesteding overeen met de verwachtingen: controllers gaan na de introductie van een ERP-systeem minder tijd besteden aan routinematige taken en meer aan analytische taken. […] De respondenten geven aan dat de verschuiving in tijdbesteding na de ERP-systeemimplementatie grotendeels is veroorzaakt door het ERP-systeem."



Kwalitatieve informatie dankzij ERP-systemen

In een tweede luik van zijn onderzoek ging Verbeeten na wat de invloed is van een ERP-systeem op de kwaliteit van de managementinformatie. Hiervoor deelde hij de onderzochte bedrijven op basis van drie groepen in, met name de bedrijven met post-, non- en pre-ERP-systemen. Zijn conclusie was helder en duidelijk: "Ten slotte leidt de introductie van een ERP-systeem tot bruikbaarder managementinformatie, zeker in vergelijking met de voorgaande situatie."

Managers moeten duidelijk niet alleen weten wat ERP-systemen zijn, maar ook hun voordelen kennen. Het feit dat ze zorgen voor een daling van de tijdsbesteding en ook in een kwalitatievere managementinformatie resulteren, krijgt in het onderzoek van Verbeeten ernstige benadrukking. In datzelfde onderzoek wees hij overigens ook op de complexiteit van dergelijke ERP-systemen en de implementatie ervan. Ook vandaag de dag blijft de complexiteit van ERP-implementaties ongemeen waar.