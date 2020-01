 Moderne beoordelingsprocessen geven boost aan werknemersbetrokkenheid

Werknemersbetrokkenheid staat in 2020 bij HR-teams hoog op de agenda - Elk jaar is het weer een heikel punt: het functioneringsgesprek. Niet alleen medewerkers krijgen het warm van hun aanstaande beoordeling, ook managers breekt het zweet uit bij de gedachte aan ingewikkelde feedbackformulieren en tijdrovende gesprekken. Zonde, want beoordelingsprocessen spelen een belangrijke rol bij de werknemersbetrokkenheid.







Dat blijkt uit internationaal onderzoek van intuo by Unit4 onder 104 bedrijven en een analyse van gebruikersdata.

Drijfveren werknemersbetrokkenheid

Werknemersbetrokkenheid staat in 2020 bij HR-teams hoog op de agenda. Maar liefst 66 procent van de teams gaf aan het komende jaar werknemersbetrokkenheid als speerpunt te hebben. Niet gek, want een hoge werknemersbetrokkenheid draagt onder andere bij aan de bedrijfsgroei en winst per medewerker. Toch blijkt het in de praktijk lastig de betrokkenheid van medewerkers naar een hoger niveau te tillen, omdat elk bedrijf zijn eigen cultuur kent en er geen one-size-fits-all oplossing is. Uit onderzoek van intuo blijkt wel dat er een aantal belangrijke drijfveren van betrokkenheid zijn: zo blijkt werkplezier van grote invloed (73 procent) op werknemersbetrokkenheid, evenals gedeelde waarden (64 procent) en de behoefte van medewerkers om zich in te zetten als ambassadeur van de organisatie (60 procent).





Belangrijke rol beoordelingsprocessen

Een gedeelde basis en werkplezier zijn dus van grote waarde voor de betrokkenheid van medewerkers, maar niet zo eenvoudig te beïnvloeden. Toch hoeft u niet direct heel de cultuur onder handen te nemen, wanneer u de verbondenheid van medewerkers wilt boosten. Het onderzoek laat namelijk zien dat beoordelingsprocessen een belangrijke rol spelen bij het verhogen van de werknemersbetrokkenheid. Hoewel veel bedrijven kiezen voor een (half)jaarlijks functioneringsgesprek voor het beoordelen van werknemersprestaties, blijkt dat dit het engagement niet ten goede komt. Van de onderzochte bedrijven die laag scoren op betrokkenheid werkt 44 procent volgens deze traditionele processen, terwijl bedrijven die hoog scoren op betrokkenheid vooral werken met hybride beoordelingsprocessen (56 procent). Daarbij wordt jaarlijks slechts één verplicht gesprek gehouden, maar worden regelmatig informele gesprekken tussen manager en personeel gestimuleerd. Door uw beoordelingscultuur anders in te richten, is er dus eenvoudig winst te behalen als het gaat om de betrokkenheid van medewerkers.



Tim Clauwaert, CEO van intuo, licht toe: "Veel bedrijven worstelen met het inrichten van beoordelingsprocessen. Ze vinden beoordelingsprocessen intensief en zien niet rechtstreeks effect op de prestaties van medewerkers. Ons onderzoek laat zien dat prestatiemanagement een ongelofelijk belangrijke rol speelt bij het tevreden houden van personeel."





Het volledige rapport inclusief praktische tips is hier te downloaden.