 Managers kunnen eenvoudig maatregelen treffen om storend kantoorgeluid te beperken

Maak duidelijke afspraken en zorg dat iedereen zich er aan houdt - Storend geluid is een van de voornaamste frustraties bij kantoormedewerkers. Zelden is het kantoorgeluid voldoende luid om gehoorschade te veroorzaken, maar toch kan storend geluid voor allerlei ongemakken zorgen. Er zijn gelukkig verschillende zaken die een safety manager kan doen om het geluid te beperken.



Maarten Hoekstra, een van de hoorspecialisten van Van Boxtel, legt uit welke maatregelen er mogelijk zijn.

"In de eerste plaats moet er altijd een risicoanalyse worden uitgevoerd. Hierbij worden diverse risico's in kaart gebracht, met inbegrip van het geluidsrisico. Op kantoor is er zelden sprake van geluiden die gehoorschade veroorzaken. Daarvoor moet het eigenlijk al gaan om geluiden van meer dan 80 decibel. Dit wil niet zeggen dat geluiden van minder dan 80 decibel wenselijk zijn, want deze geluiden kunnen zorgen voor concentratieproblemen en kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid. Bij beeldschermwerk zijn geluiden vanaf 55 decibel al storend, maar een geluidsniveau van 45 decibel is een betere bovengrens," legt Hoekstra uit.

Volgens Hoekstra is het belangrijk om kantoormedewerkers bij de analyse te betrekken: "Het is wel zo dat het storende karakter van geluid heel subjectief is. Per slot van rekening zijn sommige werknemers sneller afgeleid dan andere werknemers. Daarom dienen objectieve meetresultaten aan de subjectieve input van de individuele medewerkers te worden gekoppeld. Op basis hiervan zijn er soms eenvoudige maatregelen mogelijk, zoals een medewerker naar een stillere locatie verplaatsen."



Maatregelen die de safety manager kan treffen

"Sommige problemen hebben een infrastructurele basis, bijvoorbeeld omdat het gebouw onvoldoende is geïsoleerd en last heeft van het omgevingslawaai. Hier kan een safety manager weinig aan veranderen, behalve dan het adviseren van het hogere management. Wel is het mogelijk om de gevolgen van omgevingslawaai te beperken, bijvoorbeeld door geluiddempende materialen, vloerbekleding en meubels te gebruiken. Zelfs planten kunnen het aantal decibels al temperen," gaat Hoekstra verder.

Hoekstra heeft nog een andere belangrijke tip: "Een van de meest succesvolle ingrepen bij intern omgevingsgeluid is het herschikken van het kantoor. Vooral een op de activiteiten gebaseerde indeling is heel effectief. Hierbij zijn er aparte ruimtes voor specifieke activiteiten in plaats van voor specifieke takenpakketten of functies. Er zijn bijvoorbeeld afgesloten bellokalen, vergaderzalen en kopieerruimtes waar er iets meer geluid mag worden gemaakt. Anderzijds zijn er ook concentratiewerkplekken nodig. Op deze werkplekken is het net heel stil. Hiervoor bestaan er kant-en-klare oplossingen, zoals geïsoleerde boxen die in het kantoorgebouw worden opgebouwd. Er zijn dus heus niet altijd grote ingrepen nodig."



Goede afspraken maken

"Verder is het vooral belangrijk dat er duidelijke regels zijn en dat iedereen zich aan deze regels houdt. Een voorbeeld van zo'n afspraak is dat korte telefoongesprekken op de eigen werkplek kunnen plaatsvinden, maar dat telefoongesprekken van langer dan vijf minuten in een aparte telefooncel dienen plaats te vinden. Hetzelfde geldt voor het overleg: een kort overleg kan aan de eigen werkplek, maar voor langere overlegmomenten dient men een vergaderzaaltje te gebruiken. Leg dergelijke regels duidelijk vast om zowel de geluidsoverlast als de kans op conflicten te verminderen," rondt Hoekstra af.