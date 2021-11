 Vijf vragen over de luchtkwaliteit op kantoor en waarom dit veel verder reikt dan corona

Ventilatie heeft veel voordelen - Het thuiswerkadvies is komen te vervallen en velen van ons zijn inmiddels weer back to office. Wel moeten de nodige maatregelen worden getroffen op kantoor. Zo is het zorgen voor voldoende frisse lucht een van de nieuwe basisregels1 om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar wist je dat de voordelen van ventilatie veel verder reiken dan dat?



Blueair legt uit waarom.



Waarom is goede ventilatie op kantoor zo belangrijk?

Hoe meer tijd we binnen doorbrengen met andere mensen, hoe groter de kans dat we elkaars uitgeademde lucht (en ziektekiemen) inademen. Goede ventilatie kan voorkomen dat deze minuscule, besmette druppeltjes in de lucht blijven zweven. Nu we weer naar kantoor gaan en meer contactmomenten hebben, zijn we immers ook weer vatbaarder voor andere virussen. Niet voor niets wordt er dit najaar gevreesd voor een zware griepgolf. Door de toevoer van schone lucht krijgt dus niet alleen corona minder kans om zich te verspreiden, maar loop je ook minder snel een verkoudheid of griepje op.



Welke andere voordelen heeft een goede luchtkwaliteit op kantoren?

De luchtkwaliteit op kantoor kan de gezondheid van werknemers dus beïnvloeden. Ook voor corona was dit al duidelijk. Een bekende Harvard-studie2 onder meer dan 3.000 werknemers toonde aan dat het ziekteverzuim met 53 procent toenam onder werknemers in slecht geventileerde ruimten. Bovendien laat recent onderzoek van Harvard3 zien dat de luchtkwaliteit in een kantoor een aanzienlijke invloed heeft op de cognitieve functies van werknemers, zoals de reactietijd en het vermogen om zich te concentreren. Ook concluderen de onderzoekers dat een verslechterde luchtkwaliteit een negatief effect heeft op de productiviteit van de werknemers.



En hoe zit het dan op de scholen van onze kinderen?

Wij mogen dus weer naar kantoor, maar ook onze kinderen mogen weer naar school. Hier is goede ventilatie eveneens van groot belang. Op korte termijn veroorzaken vervuilde luchtdeeltjes namelijk allergieën en astmatische reacties, vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Europees onderzoek4 laat zien dat dit op lange termijn zelfs tot chronische ziekten kan leiden. Kinderen zijn hier vaak extra gevoelig voor, omdat hun longen en hersenen nog in ontwikkeling zijn.

Op de meeste scholen is het echter slecht gesteld met de luchtkwaliteit in klaslokalen, blijkt uit onderzoek van Blueair5 in samenwerking met verschillende wetenschappers. Sara Alsén (Chief Purpose Officer bij Blueair): "In alle klaslokalen was de concentratie van zwevende deeltjes hoger dan het rode niveau van de WHO, dat bij langdurige blootstelling gevaarlijk voor de gezondheid wordt geacht en waarvoor maatregelen ter bestrijding van luchtverontreiniging worden aanbevolen." Ook toonde de studie aan dat de gevolgen van een slechte luchtkwaliteit in leeromgevingen door zowel leraren als ouders wordt onderschat.



Maar is een raam openzetten dan niet voldoende?

Simpelweg een raam openzetten om de boel door te laten luchten kan de luchtkwaliteit verbeteren, maar daar staan we nu het kouder wordt niet per se om te springen. Bovendien biedt dit ook geen soelaas als je in een gebied zit waar de buitenlucht van slechte kwaliteit is, wat in veel steden helaas het geval is. Onlangs noemde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)6 luchtvervuiling nog een van de grootste milieubedreigingen voor de menselijke gezondheid. Ook in Nederland voldoet de luchtkwaliteit op veel plekken niet aan de richtlijnen. Met het openzetten van een raam haal je dus ook de schadelijke stoffen naar binnen.



Hoe kan een luchtreiniger hierbij helpen?

Gelukkig zijn veel nieuwe kantoorpanden tegenwoordig uitgerust met mechanische ventilatiesystemen wat zorgt voor de toevoer van schone lucht. Is dit bij jou op kantoor niet het geval? Dan kan een draagbare luchtreiniger uitkomst bieden. Luchtreinigers met een HEPA-filter kunnen verrassend goed werk leveren bij het verwijderen van vervuilde luchtdeeltjes, maar alleen als het juiste apparaat wordt gebruikt voor de grootte van de ruimte.