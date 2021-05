 Werkende prefereert goed luchtreinigingssysteem boven coronavaccinatie

Helft vindt verplichting voor filterend luchtreinigingssysteem logisch - 32 procent van de werkende Nederlanders stelt het hebben van een luchtreinigingssysteem dat bacteriën en virussen filtert op het werk boven het krijgen van een vaccin tegen het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Fellowes uitgevoerd onder meer dan 1.000 werkenden Nederlanders.



Het filterende luchtreinigingssysteem wint nog meer populariteit wanneer het wordt afgezet tegen het dragen van een mondkapu. Maar liefst 80 procent geeft de voorkeur aan een luchtreinigingssysteem tegenover het dragen van een mondkapu op het werk.



Werkgever moet zorgen voor schone lucht

Eensgezind zijn de Nederlanders over de verantwoordelijkheid van werkgevers wat betreft het zorgen voor schone lucht op kantoor. Vrijwel iedereen (96 procent) vindt dat een bedrijf dat wil dat medewerkers werken in een binnenruimte, moet zorgen dat de lucht in het pand zo schoon mogelijk is. De helft van de werkenden (53 procent) vindt dat een luchtreinigingssysteem dat bacteriën en virussen filtert zelfs verplicht zou moeten zijn voor elk kantoor, winkel of andere werkomgeving.



Zonder luchtreinigingssysteem niet aan het werk

Verder geeft de helft van de werkenden (52 procent) aan het alleen verantwoord te vinden om te werken in een gebouw, wanneer daar een luchtreinigingssysteem actief is dat bacteriën en virussen filtert. Een kwart (27 procent) van de werkenden is daar heel streng in: zij gaan alleen (weer) naar het werk als zij zeker weten dat de lucht daar goed gefilterd wordt op bacteriën en virussen.

Paul van de Ven, expert schone lucht bij Fellowes Brands: "Veel mensen zijn in de veronderstelling dat het openzetten van een raam zorgt voor een schone lucht op de werkvloer. Uit onderzoeken blijkt alleen dat dit maar een gering verschil maakt. Vaak is de lucht van buiten zelfs van slechtere kwaliteit dan de lucht die binnenkomt via een ventilatiesysteem. Een ventilatiesysteem alleen is dan weer niet genoeg om ook bacteriën en virusdeeltus uit de lucht op een kantoor te halen. Een luchtreinigingssysteem kan daarin wel het verschil maken."