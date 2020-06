 Thuiswerken & flexibiliteit: Nederlander verwacht blijvende impact op werk door pandemie

Een derde verwacht dat de arbeidsmarkt binnen een jaar terugveert - De overgrote meerderheid van de Nederlanders verwacht blijvende impact op hoe en waar we werken als gevolg van de coronapandemie. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed onder 986 Nederlandse werkenden en werkzoekenden. Daarnaast hebben thuiswerkvacatures een vlucht genomen.



Voor de meerderheid van de Nederlanders heeft de pandemie in enige vorm invloed gehad op het werk. De overgrote meerderheid van de ondervraagden verwacht in bepaalde mate blijvende veranderingen als het gaat om onze manier van werken in.



Thuiswerken

45 procent voorziet blijvende veranderingen als het gaat om waar we werken. Ruim een derde van de ondervraagden geeft aan als gevolg van de pandemie thuis te werken of thuis te hebben gewerkt en bijna tweederde (64 procent) verwacht dat hun werkgever in de toekomst werknemers in de gelegenheid zal blijven stellen om thuis te werken.

Ondanks dat thuiswerken niet voor elke organisatie haalbaar is, hebben veel werkgevers gehoor gegeven aan de oproep om dit toch zo veel mogelijk te doen", zo schetst Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed. "Organisaties die voorheen niet zo happig waren op thuiswerken, of dat uit gewoonte niet deden, zien nu kansen voor de toekomst,"aldus Vissers. Sinds de corona-uitbraak is er dan ook een aanhoudende groei van vacatures te zien waarin ‘thuiswerken’ wordt genoemd. Tussen half maart en half mei steeg het aandeel vacatures met ‘thuiswerken’ al met 150 procent.



Veranderingen voor manier waarop we werken

Een derde verwacht ook veranderingen als het gaat om de manier waarop we werken, bijvoorbeeld met betrekking tot indeling van werkuren, de lengte van een standaard werkweek en het managen van productiviteit. "Deze periode heeft ons tot een hoge mate van flexibiliteit gedwongen, bijvoorbeeld als het gaat om het combineren van werk en zorgtaken. Tegelijkertijd hebben werknemers meer vrijheid om hun dag in te delen, valt reistijd weg en is een deel van de werknemers wellicht wel productiever dan ook kantoor. Dat is interessant om voor langere termijn te monitoren, af te wegen tegen de nadelen en mee te nemen voor de toekomst."



Herstel van de arbeidsmarkt

De meerderheid van de ondervraagden verwacht dat de arbeidsmarkt tijd nodig heeft om zich te herstellen. Een derde verwacht dat de arbeidsmarkt binnen een jaar terugveert, 28 procent verwacht dat dit binnen zes maanden al het geval is, twaalf procent denkt echter dat dit twee jaar zal duren en een kleine zes procent zelfs dat dit drie jaar op zich laat wachten.



Waardering van werk

30 procent van de ondervraagden verwacht dat de perceptie van wat we belangrijk werk vinden voor altijd zal veranderen. Zo voorspelt 45 procent van de respondenten dat de maatschappij meer waarde zal hechten aan werknemers met essentiële beroepen en in cruciale sectoren. Een ruime 22 procent is bereid om op dit moment een baan in zo’n sector aan te nemen.